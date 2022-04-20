https://uz.sputniknews.ru/20220420/pogibshiy-na-ukraine-desantnik-vladimir-zozulin-spas-tovarischey-tsenoy-svoey-jizni-24106340.html

Погибший на Украине десантник Владимир Зозулин спас товарищей ценой своей жизни

Погибший на Украине десантник Владимир Зозулин спас товарищей ценой своей жизни

Именем Героя России назовут одну из улиц города Иваново.

2022-04-20T19:09+0500

2022-04-20T19:09+0500

2022-04-20T19:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

герой россии

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин в ходе спецоперации на Украине ценой своей жизни спас товарищей. Погибшему посмертно присвоили звание Героя России, сообщило правительство Ивановской области, передает РИА Новости.По данным пресс-службы губернатора, в феврале этого года старший лейтенант Владимир Зозулин принял командование разведывательной ротой полка.Рота под командованием Зозулина 12 марта нашла скрытые стартовые позиции артиллерии противника. Командир роты точно определил и своевременно передал координаты на пункт управления, после чего вражеские орудия были уничтожены, а подразделение дивизии заняло требуемый плацдарм.В ходе дальнейшей разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, Зозулин "принял смелое и грамотное решение" — совершил дерзкий маневр и огневой налёт, разгромил группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами.При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, "проявив личное мужество", отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, говорится в релизе.Ранее о присвоении Владимиру Зозулину звания Героя России сообщил губернатор Вологодской области — в этом регионе военнослужащий провел детство и юность.Губернатор Ивановской области, где военный служил, в среду на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" семье погибшего рассказал, что именем Героя назовут одну из улиц города."В ходе спецоперации на Украине разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Зозулина выполнила стратегически важную задачу, при исполнении которой попала в засаду. Командир ценой собственной жизни спас боевых товарищей", — сообщается в Telegram-канале региона.На сайте правительства области отмечается, что Владимир Зозулин в 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Службу по контракту проходил на различных должностях в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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