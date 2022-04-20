https://uz.sputniknews.ru/20220420/populyarnye-blogery-meyrjan-turebaev-i-meyirxan-sherniyazov-vzyaty-pod-straju-24099189.html

Популярные блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу

Популярные блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу

Казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

2022-04-20T15:20+0500

2022-04-20T15:20+0500

2022-04-22T03:19+0500

общество

блогер

вайнер

казахстан

финансовая пирамида

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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу на 10 суток. Среди них известные блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Суд Алматы изменил меру пресечения в отношении Туребаева и Шерниязова с залога на содержание под стражей.Ранее блогеры были признаны подозреваемыми по уголовному делу части третьей статьи 217 Уголовного кодекса Казахстана ("Создание и руководство финансовой пирамидой").В ходе следствия правоохранительные органы установили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.Согласно двустороннему документу компании должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге, или 126 млрд сумов, в ТОО ASTEX.KZ от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО Mudarabah capital.Как заявил начальник следственного департамента МВД Казахстана, полиция считает причастными к организации финансовых пирамид популярных казахстанских вайнеров и блогеров Мейржана Торебаева, Мейрхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева.На имущество подозреваемых и их родственников — четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин, а также на расчетные счета компаний — наложен арест в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим.Ранее одна из вкладчиц ТОО Mudarabah capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане. Женщина вложила в финансовую пирамиду 20 млн тенге, или почти 505 млн сумов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

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блогер, вайнер, казахстан, финансовая пирамида