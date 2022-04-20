Популярные блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу
15:20 20.04.2022 (обновлено: 03:19 22.04.2022)
© Foto : Facebook (запрещено в РФ) / Мейржан Туребаев, Instagram (запрещено в РФ) /make_sakevichВайнеры Туребаев и Шерниязов арестованы на 10 суток
© Foto : Facebook (запрещено в РФ) / Мейржан Туребаев, Instagram (запрещено в РФ) /make_sakevich
Казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу на 10 суток. Среди них известные блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Суд Алматы изменил меру пресечения в отношении Туребаева и Шерниязова с залога на содержание под стражей.
"Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah capital — гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, а также гр. М. и гр. К., находившихся на период досудебного расследования под домашним арестом", — говорится в сообщении департамента полиции Алматы.
Ранее блогеры были признаны подозреваемыми по уголовному делу части третьей статьи 217 Уголовного кодекса Казахстана ("Создание и руководство финансовой пирамидой").
В ходе следствия правоохранительные органы установили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
Согласно двустороннему документу компании должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге, или 126 млрд сумов, в ТОО ASTEX.KZ от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО Mudarabah capital.
Как заявил начальник следственного департамента МВД Казахстана, полиция считает причастными к организации финансовых пирамид популярных казахстанских вайнеров и блогеров Мейржана Торебаева, Мейрхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева.
"По уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – они все у нас признаны подозреваемыми. Их трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в ведомстве.
На имущество подозреваемых и их родственников — четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин, а также на расчетные счета компаний — наложен арест в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим.
Ранее одна из вкладчиц ТОО Mudarabah capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане. Женщина вложила в финансовую пирамиду 20 млн тенге, или почти 505 млн сумов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.