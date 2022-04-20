https://uz.sputniknews.ru/20220420/rossiyskie-kompanii-predstavyat-vysokotexnologichnuyu-produktsiyu-na-innoprom-24091965.html

Российские компании представят высокотехнологичную продукцию на "ИННОПРОМ"

Российские компании представят высокотехнологичную продукцию на "ИННОПРОМ"

В рамках выставки российские производители встретятся с представителями узбекистанских компаний, министерств и госучреждений.

2022-04-20T13:26+0500

2022-04-20T13:26+0500

2022-04-22T03:08+0500

экономика

"иннопром"

технологии

компания

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" пройдет с 25 по 27 апреля в Ташкенте. На экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.Ожидается, что выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" посетят более 10 тыс. гостей, в том числе представители государственных органов власти, профессиональные специалисты и байеры из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии (ЦА).Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Известно, что российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.Среди потенциальных заказчиков — министерство жилищно-коммунального обслуживания, министерство энергетики и министерство строительства Узбекистана.Более того, свою продукцию на "ИННОПРОМ" продемонстрируют более 200 участников из России, Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Франции, Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана.Участие в выставке примут как крупные компании — лидеры рынка, так и представители малого и среднего бизнеса.Помимо прочего, мероприятие будет включать в себя презентацию новых технологий, инновационной продукции, а также масштабные экспозиции международного уровня.Также в рамках "ИННОПРОМ" будут проведены тематические сессии и круглые столы, презентации бизнес-проектов, b2b-встречи и многие другие события.Традиционно выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" играет важную роль в укреплении и расширении российско-узбекистанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии.Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран ЦА открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает региональный рынок более привлекательным.Кроме этого, российские технологии и оборудование востребованы на центральноазиатском рынке благодаря высокому качеству, гибким условиям поставок и вниманию российских поставщиков к потребностям покупателей.

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"иннопром", технологии, компания