https://uz.sputniknews.ru/20220420/s-nachala-goda-v-uzbekistane-prodali-bolee-40-tys-krasivyx-avtonomerov-24106008.html

С начала года в Узбекистане продали более 40 тыс красивых автономеров

С начала года в Узбекистане продали более 40 тыс красивых автономеров

Республиканская товарная биржа раскрыла данные о количестве проданных на онлайн-аукционе красивых автомобильных номеров.

2022-04-20T19:46+0500

2022-04-20T19:46+0500

2022-04-20T19:46+0500

общество

узбекистан

красивые автономера

онлайн-аукцион

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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. За первые три месяца текущего года на интернет-аукционах Узбекистана продано свыше 40 тыс красивых номерных знаков.По данным Республиканской товарной биржи, это принесло казне 86,7 млрд сумов.Отмечается, что 80 процентов выручки пойдет в государственный бюджет, 20 процентов — в специальный фонд развития материально-технической базы МВД, материальные поощрения и другие расходы.Практика продажи "золотых" или "блатных" номеров для авто в Узбекистане началась в 2017 году. Первый такой лот ушел с молотка всего за 7,56 млн сумов, а рекордная покупка обошлась любителю красивых цифр в 441,5 млн.

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узбекистан, красивые автономера, онлайн-аукцион