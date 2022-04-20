https://uz.sputniknews.ru/20220420/s-nachala-goda-v-uzbekistane-prodali-bolee-40-tys-krasivyx-avtonomerov-24106008.html
С начала года в Узбекистане продали более 40 тыс красивых автономеров
С начала года в Узбекистане продали более 40 тыс красивых автономеров
Республиканская товарная биржа раскрыла данные о количестве проданных на онлайн-аукционе красивых автомобильных номеров.
2022-04-20T19:46+0500
2022-04-20T19:46+0500
2022-04-20T19:46+0500
общество
узбекистан
красивые автономера
онлайн-аукцион
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. За первые три месяца текущего года на интернет-аукционах Узбекистана продано свыше 40 тыс красивых номерных знаков.По данным Республиканской товарной биржи, это принесло казне 86,7 млрд сумов.Отмечается, что 80 процентов выручки пойдет в государственный бюджет, 20 процентов — в специальный фонд развития материально-технической базы МВД, материальные поощрения и другие расходы.Практика продажи "золотых" или "блатных" номеров для авто в Узбекистане началась в 2017 году. Первый такой лот ушел с молотка всего за 7,56 млн сумов, а рекордная покупка обошлась любителю красивых цифр в 441,5 млн.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, красивые автономера, онлайн-аукцион
С начала года в Узбекистане продали более 40 тыс красивых автономеров
Республиканская товарная биржа раскрыла данные о количестве проданных на онлайн-аукционе красивых автомобильных номеров.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. За первые три месяца текущего года на интернет-аукционах Узбекистана продано свыше 40 тыс красивых номерных знаков.
По данным
Республиканской товарной биржи, это принесло казне 86,7 млрд сумов.
Отмечается, что 80 процентов выручки пойдет в государственный бюджет, 20 процентов — в специальный фонд развития материально-технической базы МВД, материальные поощрения и другие расходы.
Практика продажи "золотых" или "блатных" номеров для авто в Узбекистане началась в 2017 году. Первый такой лот ушел с молотка всего за 7,56 млн сумов, а рекордная покупка обошлась любителю красивых цифр в 441,5 млн.