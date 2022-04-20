https://uz.sputniknews.ru/20220420/tochno-v-tsel-rossiyskaya-aviatsiya-razgromila-voennye-sklady-na-ukraine--video-24106687.html

Точно в цель: Российская авиация разгромила военные склады на Украине — видео

Точно в цель: Российская авиация разгромила военные склады на Украине — видео

Министерство обороны Российский Федерации опубликовало кадры уничтожения военных объектов на Украине.

2022-04-20T21:02+0500

2022-04-20T21:02+0500

2022-04-20T21:02+0500

видео

авиация

украина

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На них экипажи Су-34 наносят авиаудары по укрепленным позициям украинских националистических формирований и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.Западные страны в открытую снабжают украинских националистов вооружением. Происходит это несмотря на многочисленные протесты в тех странах, откуда оно поставляется.Более того, Запад заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине затянулся. Ранее главный дипломат ЕС Боррель заявил, что он будет разрешен не дипломатическим, а военным путем.Между тем российская сторона неоднократно предупреждала, что конвои с иностранным вооружением для Украины автоматически становятся законными целями для ВКС России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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авиация, украина, видео