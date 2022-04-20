https://uz.sputniknews.ru/20220420/v-tashkente-v-blijayshee-vremya-proydut-shest-krupnyx-festivaley-24104131.html
В Ташкенте в ближайшее время пройдут шесть крупных фестивалей
В Ташкенте в ближайшее время пройдут шесть крупных фестивалей
В ближайшие три месяца в столице Узбекистана пройдут шесть крупных фестивалей. В них примут участие более трех миллионов человек.
2022-04-20T18:51+0500
2022-04-20T18:51+0500
2022-04-20T18:51+0500
общество
ташкент
фестиваль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. В мае-июле в Ташкенте пройдут шесть крупных фестивалей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на столичную администрацию.Культурно-развлекательные мероприятия столицы откроет Tahkent flower festival. Он пройдет 6-8 мая на площади перед национальной библиотекой имени А.Навои. В нем примут участие ведущие флористы Узбекистана.Tashkent opera festival соберёт поклонников театрального искусства 8-29 мая. Он пройдёт сразу на нескольких площадках — площади перед национальной библиотекой имени А.Навои, ГАБТ имени А.Навои, парке Янги Узбекистон, местном и международном аэропортах, станциях метро, летних площадках ресторанов и скверов столицы.На 6-12 июня запланирован Tashkent art festival. В нем примут участие деятели культуры и искусства, а также молодежь.В парке Янги Узбекистон 9-12 июня ожидается праздник для любителей национальной узбекской кухни — Tashkent food festival.Ценителей музыки, как отечественной, так и зарубежной, порадует Tashkent music festival. Его планируется организовать 15-17 июня на площади Дружбы народов.Завершит череду празднеств самое летнее и вкусное мероприятие — Tashkent Ice cream festival. Фестиваль мороженого охватит все парки и скверы Ташкента 22-24 июня.Как отметили в пресс-службе хокимията, в мероприятиях примут участие более трех миллионов жителей и гостей столицы.
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ташкент, фестиваль, узбекистан
В Ташкенте в ближайшее время пройдут шесть крупных фестивалей
В ближайшие три месяца в столице Узбекистана пройдут шесть крупных фестивалей. В них примут участие более трех миллионов человек.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. В мае-июле в Ташкенте пройдут шесть крупных фестивалей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на столичную администрацию.
Культурно-развлекательные мероприятия столицы откроет Tahkent flower festival. Он пройдет 6-8 мая на площади перед национальной библиотекой имени А.Навои. В нем примут участие ведущие флористы Узбекистана.
Tashkent opera festival соберёт поклонников театрального искусства 8-29 мая. Он пройдёт сразу на нескольких площадках — площади перед национальной библиотекой имени А.Навои, ГАБТ имени А.Навои, парке Янги Узбекистон, местном и международном аэропортах, станциях метро, летних площадках ресторанов и скверов столицы.
На 6-12 июня запланирован Tashkent art festival. В нем примут участие деятели культуры и искусства, а также молодежь.
В парке Янги Узбекистон 9-12 июня ожидается праздник для любителей национальной узбекской кухни — Tashkent food festival.
Ценителей музыки, как отечественной, так и зарубежной, порадует Tashkent music festival. Его планируется организовать 15-17 июня на площади Дружбы народов.
Завершит череду празднеств самое летнее и вкусное мероприятие — Tashkent Ice cream festival. Фестиваль мороженого охватит все парки и скверы Ташкента 22-24 июня.
Как отметили в пресс-службе хокимията, в мероприятиях примут участие более трех миллионов жителей и гостей столицы.