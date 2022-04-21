https://uz.sputniknews.ru/20220421/britaniya-potrebovala-ot-indii-otkazatsya-ot-drujby-s-rossiey-24111899.html
Британия потребовала от Индии отказаться от дружбы с Россией
Британия потребовала от Индии отказаться от дружбы с Россией
The Telegraph: Индия должна отказаться от отношений с Россией в ущерб своим интересам
2022-04-21T08:21+0500
2022-04-21T08:21+0500
2022-04-21T08:21+0500
великобритания
индия
в мире
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Индия должна присоединиться к Западу и отказаться от отношений с Россией, несмотря на очевидную выгоду. Об этом заявил обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.Британский журналист считает, что дружба Нью-Дели и Москвы дает основания полагать, что Индия находится в едином лагере с Китаем.По его мнению, южноазиатская держава должна отказаться от выгодных контрактов на покупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Уорен утверждает, что взамен представители западного блока продадут ей свои военные системы по субсидированным ценам.Журналист полагает, что такие действия снизят 70% долю Москвы на этом рынке, а также переманят Индию для формирования антикитайской коалиции.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.
индия
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великобритания, индия
Британия потребовала от Индии отказаться от дружбы с Россией
The Telegraph: Индия должна отказаться от отношений с Россией в ущерб своим интересам.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Индия должна присоединиться к Западу и отказаться от отношений с Россией, несмотря на очевидную выгоду. Об этом заявил обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.
Британский журналист считает, что дружба Нью-Дели и Москвы дает основания полагать, что Индия находится в едином лагере с Китаем.
"Это совершенно неприемлемое положение дел, которое вызывает серьезные вопросы", - цитирует Уорнера РИА Новости
.
По его мнению, южноазиатская держава должна отказаться от выгодных контрактов на покупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Уорен утверждает, что взамен представители западного блока продадут ей свои военные системы по субсидированным ценам.
Журналист полагает, что такие действия снизят 70% долю Москвы на этом рынке, а также переманят Индию для формирования антикитайской коалиции.
"Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне", — заявляет Уорен.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.