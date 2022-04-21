https://uz.sputniknews.ru/20220421/etsp-uxodit-v-proshloe-kak-poluchit-gosuslugi-po-nomeru-telefona-24116279.html

ЭЦП уходит в прошлое: как получить госуслуги по номеру телефона

ЭЦП уходит в прошлое: как получить госуслуги по номеру телефона

В Узбекистане внедряют систему Mobile-ID для получения государственных услуг.

2022-04-21T11:59+0500

2022-04-21T11:59+0500

2022-04-21T11:59+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. С 1 августа в Узбекистане внедрят систему Mobile-ID. Президент Шавкат Мирзиеев подписал соответствующий указ 20 апреля.Mobile-ID - это система идентификации пользователя при получении госуслуг по номеру мобильного телефона. Благодаря ей гражданин сможет получить доступ к различным государственным услугам без ЭЦП. Исключением являются только финансовые услуги.Как получить доступ к системе Mobile-ID?Привязать номер мобильного телефона к Mobile-ID можно в центрах госуслуг, нотариальных конторах, либо посредством мобильного приложения Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).Если человек выбирает Центр госуслуг или нотариальную контору, для регистрации нужно предоставить паспорт или ID-карту. Далее сотрудник сфотографирует гражданина и снимет его отпечатки пальцев.После этих процедур номер мобильного телефона будет привязан к персональному кабинету пользователя на ЕПИГУ.До 31 декабря услуга бесплатная. Со следующего года она будет стоить 2% БРВ, или 5400 сумов.Для регистрации в системе с мобильного телефона необходимо скачать приложение ЕПИГУ и пройти в нем биометрическую идентификацию по Face ID. Услуга бесплатная.Благодаря системе Mobile-ID все уведомления, направляемые в персональный кабинет гражданина на ЕПИГУ, будут приходить в форме SMS-сообщений на номер его мобильного телефона.Читайте также:В Ташкенте изучают зарубежный опыт в области прав человека

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