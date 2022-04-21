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Фурсов: Россия защищает все человеческое — видео
Фурсов: Россия защищает все человеческое — видео
Историк, социолог и публицист Андрей Фурсов считает, что Россия сейчас защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей.
2022-04-21T18:22+0500
2022-04-21T18:22+0500
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Он уверен, Украина для Запада — это полигон для отработки разных технологий. Им нужен плацдарм для постоянного давления на Россию и ее ослабление.Однако, проект "русофобия" был запущен британцами еще два столетия назад, напоминает он. А сейчас градус ненависти к России с подачи Запада бьет рекорды времен холодной войны.Эксперт отмечает, мир уже никогда не будет таким, каким он был до 24 февраля.В чем истинная цель Запада на Украине? Куда тянутся корни русофобской кампании, прокатившейся по Европе? Является ли Россия частью Запада, Востока или представляет из себя нечто совершенно иное?Обо всем этом Андрей Фурсов рассказал в интервью "Sputnik на русском".
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запад, ценности, видео

Фурсов: Россия защищает все человеческое — видео

18:22 21.04.2022
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Историк, социолог и публицист Андрей Фурсов считает, что Россия сейчас защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей.
Он уверен, Украина для Запада — это полигон для отработки разных технологий. Им нужен плацдарм для постоянного давления на Россию и ее ослабление.
Однако, проект "русофобия" был запущен британцами еще два столетия назад, напоминает он. А сейчас градус ненависти к России с подачи Запада бьет рекорды времен холодной войны.
Эксперт отмечает, мир уже никогда не будет таким, каким он был до 24 февраля.
В чем истинная цель Запада на Украине? Куда тянутся корни русофобской кампании, прокатившейся по Европе? Является ли Россия частью Запада, Востока или представляет из себя нечто совершенно иное?
Обо всем этом Андрей Фурсов рассказал в интервью "Sputnik на русском".
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