https://uz.sputniknews.ru/20220421/indiya-otkazalas-prinyat-yaponskiy-samolet-s-pomoschyu-dlya-ukrainy-24127421.html

Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Власти Индии отказались принимать японский борт, объяснив это недостаточным согласованием.

2022-04-21T16:45+0500

2022-04-21T16:45+0500

2022-04-21T16:52+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии. На нем находилась гуманитарная помощью для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Kyodo.Известно, что самолет перевозил груз по линии комиссариата ООН по делам беженцев в Польшу и Румынию. По обыкновению, для этого в качестве перевалочных пунктов используют Индию и ОАЭ.Изначально вопрос с Нью-дели был урегулирован на рабочем уровне. Однако в среду индийские власти отказались принимать борт, мотивировав свое решение недостаточным согласованием. Планируется, что окончательное решение будет принято 22 апреля.Правящая японская Либерально-демократическая партия обсудила в рамках своего заседания отказ Индии."Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов. — Sputnik)?", - процитировало Kyodo одного из участников партийной встречи.Ранее в марте японская сторона передала Киеву нелетальное оборонное снаряжение, которое включало в себя бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил о планах отправить Киеву беспилотники для наблюдения, а также маски и химзащитные костюмы.Глава индийского военного ведомства Раджнатх Сингх, в свою очередь, подчеркнул, что США осознают, что Нью-Дели и Москва - "естественные союзники".Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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индия, украина, япония, самолет