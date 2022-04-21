https://uz.sputniknews.ru/20220421/kak-proshla-svadba-goda-v-bollivude--foto-24126133.html

Как прошла свадьба года в Болливуде — фото

Как прошла свадьба года в Болливуде — фото

Самая ожидаемая свадебная церемония года состоялась в индийском Мумбаи. Празднество напоминало индийский "оскар" — поздравить молодоженов прибыли все самые знаменитые персоны индийского кино.

2022-04-21T23:00+0500

2022-04-21T23:00+0500

2022-04-21T23:00+0500

это интересно

свадьба

оскар

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/15/24125476_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_198d98d157e923e9da5e156569306e6c.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Две самые большие звезды Болливудского небосклона, актеры Алия Бхатт и Ранбир Капур, сыграли пышную свадьбу. Это событие стало одним из самых ожидаемых в Индии, пишет Sputnik Азербайджан. Торжества длились пять дней. Заключительный праздник прошел в престижном жилом комплексе Васту, где жених и невеста имеют собственные апартаменты.Васту – это оазис роскоши и денег в Мумбаи, здесь живет практически вся местная элита. Сам город представляет из себя крупнейший индийский мегаполис с населением более 20 миллионов человек. Это экономический и культурный центр, где размещены офисы известнейших мировых корпораций, фешенебельные отели и магазины haute couture.Свадебная церемония прошла по индийским традициям. Пара была одета в наряды, специально разработанные известным в Индии брендом Sabyasachi. Дизайнер Sabyasachi Mukherjee (Сабьясачи Мукерджи) создал множество костюмов для кинолент, снятых в Болливуде. Время и место свадьбы хранили в тайне от прессы, но после появления в соцсетях изображения украшенного огнями дома Капура в Мумбаи, слухи о предстоящей свадьбе быстро распространились по городу. Позже невеста выложила фото торжества в своих аккаунтах в соцсетях.На свадьбу были приглашены самые близкие люди. Алия написала: "В окружении нашей семьи и друзей, в нашем любимом месте — на балконе, где мы провели последние 5 лет наших отношений — мы поженились".Капур и Бхатт входят в число самых высокооплачиваемых актеров Болливуда, также Алия заняла восьмое место среди женщин с самым высоким рейтингом в последнем списке 100 знаменитостей Forbes India. Обе звезды родились в семьях выдающихся актеров и режиссеров. Бхатт - дочь режиссера Махеша Бхатта и актера Сони Раздан, а Капур - внук легенды хинди-кино Раджа Капура и сын актеров Риши Капура и Ниту Сингх.В собственности у молодоженов, как подсчитала местная пресса, есть много роскошных вещей - от недвижимости до автомобилей. Чего только стоит личный автопарк жениха из десятка дорогих авто. У невесты также полно недвижимости, есть свой собственный продюсерский дом Eternal Sunshine и экологически чистый бренд детской одежды Ed-a-mamma.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

свадьба, оскар, кино