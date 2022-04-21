https://uz.sputniknews.ru/20220421/navodnenie-v-djizake-stalo-samym-bolshim-za-80-let-24120829.html

Наводнение в Джизаке стало самым большим за 80 лет

Наводнение в Джизаке стало самым большим за 80 лет

Сели и паводки прошли в Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.

2022-04-21T13:27+0500

2022-04-21T13:27+0500

2022-04-21T13:27+0500

происшествия

мчс

джизакская область

наводнение

самаркандская область

навоийская область

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Проливные дожди в Узбекистане вызвали самое сильное наводнение за последние 80 лет. За полтора часа здесь выпала месячная норма осадков, сообщила пресс-служба МЧС.Сели и паводки затронули Джизаскую, Самаркандскую, Навоийскую и Кашкадарьинскую области. В борьбе со стихией задействовали 92 единицы спецтехники, 20 мотопомп и 758 спасателей пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе.В Самарканде затопило 5 улиц, более 20 многоквартирных и 84 частных дома, 5 школ. Паводки наблюдались в четырех сельских районах Самаркандской области и на автодороге "Алматы-Бишкек-Ташкент-Шахрисабз".Самые серьезные разрушения наводнение вызвало в Джизакской области. Здесь затоплено 260 хозяйств в поселке Эгизбулак Форишского района. Из них 53 полностью разрушены и 44 серьезно повреждены. Вода залила первые этажи одной школы и детского сада. Спецслужбы спасли шестерых жителей района и доставили их в медицинские учреждения. Более 100 человек из поселка Эгизбулак переселились в дома своих родственников, администрация области обеспечила их всем необходимым.В Кашкадарьинской и Навоийской области незначительные паводки серьезного ущерба не нанесли.МЧС продолжает ликвидировать последствия стихийного бедствия.Читайте также: В Джизаке погибло четыре человека

джизакская область

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мчс, джизакская область, наводнение, самаркандская область, навоийская область, кашкадарьинская область