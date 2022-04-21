https://uz.sputniknews.ru/20220421/ne-ostatsya-v-prolete-chto-jdet-airbus-bez-rossiyskogo-titana-24124257.html

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без российского титана

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без российского титана

В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента.

2022-04-21T19:02+0500

2022-04-21T19:02+0500

2022-04-21T19:02+0500

колумнисты

европа

boeing

airbus

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Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть, отмечает колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.Российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.Нечем заместитьАмериканский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены.Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.Одни разговорыПо мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется.Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией."Эмбарго на титан может обрушить европейский авиапром. Вполне вероятно, что дальше сотрясения воздуха не пойдет, иначе брюссельские чиновники будут иметь дело с разъяренными сотрудниками авиапредприятий, которые выйдут на акции протеста", — указывает Хазанов.Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.

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Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

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европа, boeing, airbus