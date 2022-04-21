https://uz.sputniknews.ru/20220421/putin-otmenil-shturm-azovstali--video-24122006.html

Путин отменил штурм “Азовстали” — видео

Путин отменил штурм “Азовстали” — видео

Президент России приказал отменить штурм комбината "Азовсталь", где по данным российских военных засели свыше двух тысяч националистов. Промзона будет заблокирована.

2022-04-21T13:53+0500

2022-04-21T13:53+0500

2022-04-21T13:53+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

военные

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным и приказал отменить его.Вместо этого на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу он приказал заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".Шойгу подчеркнул, что за восемь лет в Мариуполь было стянуто большое количество вооружений, военной техники, тяжелой бронетехники, город "фактически стал мощным укрепрайоном и столицей батальона "Азов". Несмотря на это он уже освобожден. Боевики остаются на территории металлургического комбината "Азовсталь" в количестве более двух тысяч человек. Среди них иностранные наемники. Президент России поручил вновь предложить им сдаться. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалифицированную медпомощь.Операцию по освобождению Мариуполя глава государства назвал успешной и попросил Шойгу представить российских военных к наградам. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над ним. Спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". 25 марта российские военные отрапортовали о выполнении основных задач первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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