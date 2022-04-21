https://uz.sputniknews.ru/20220421/rossiya-vnesla-v-stop-list-esche-29-amerikanskix-rusofobov-24133093.html
Россия внесла в "стоп-лист" еще 29 американских русофобов
Россия внесла в "стоп-лист" еще 29 американских русофобов
Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. Туда вошли Харрис и Цукерберг.
2022-04-21T21:32+0500
2022-04-21T21:32+0500
2022-04-21T21:32+0500
россия
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сша
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. В него включены вице-президент Камала Харрис, а также соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.Так, в список попал соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг.* — запрещена в РФ, как экстремистская организация.
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MIA „Rosiya Segodnya“
санкционный список, сша
Россия внесла в "стоп-лист" еще 29 американских русофобов
Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. Туда вошли Харрис и Цукерберг.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Россия расширила санкционный список в отношении граждан США.
В него включены вице-президент Камала Харрис, а также соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД России.
"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников", — говорится в заявлении.
Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.
Так, в список попал соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг.
* — запрещена в РФ, как экстремистская организация.