https://uz.sputniknews.ru/20220421/rossiya-vnesla-v-stop-list-esche-29-amerikanskix-rusofobov-24133093.html

Россия внесла в "стоп-лист" еще 29 американских русофобов

Россия внесла в "стоп-лист" еще 29 американских русофобов

Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. Туда вошли Харрис и Цукерберг.

2022-04-21T21:32+0500

2022-04-21T21:32+0500

2022-04-21T21:32+0500

россия

санкционный список

сша

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. В него включены вице-президент Камала Харрис, а также соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.Так, в список попал соучредитель и глава совета директоров компании Meta* Марк Цукерберг.* — запрещена в РФ, как экстремистская организация.

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санкционный список, сша