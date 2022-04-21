https://uz.sputniknews.ru/20220421/russkiy-dom-v-tashkente-obyavil-nabor-na-kursy-dlya-postupleniya-v-vuzy-rossii-24116837.html

Русский дом в Ташкенте объявил набор на курсы для поступления в вузы России

Русский дом в Ташкенте объявил набор на курсы для поступления в вузы России

Сегодня в Узбекистане функционируют филиалы 14 российских вузов, еще девять планируют открыть в ближайшем будущем.

2022-04-21T11:23+0500

2022-04-21T11:23+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Русский дом в Ташкенте открыл набор на подготовительные курсы для поступающих в вузы России, сообщает в своем Telegram-канале представительство Россотрудничества в Узбекистане.Подготовительные курсы Русского дома в Ташкенте на протяжении многих лет дают возможность узбекистанским абитуриентам получать бесплатное образование в вузах России.Обучение будет осуществляться по четырём кластерам, включая технический, медицинский, гуманитарный, а также экономический. Каждый из них предполагает курс из трех предметов по 120 часов.Для того, чтобы стать участником курсов необходимо пройти тестирование, которое также проведут по данным четырем кластерам, где каждый слушатель должен сдать три предмета.Помимо сдачи русского языка для всех кластеров, для технического кластера требуется также сдача математики и физики, для медицинского - химии и биологии, для гуманитарного - истории и обществознания. Для экономического кластера будущим абитуриентам требуется математика и обществознание.Тестирование и запись на подготовительные курсы будут проходить с 25 апреля по 29 апреля с 15:00 до 18:00. Кандидатам необходимо иметь при себе паспорт и ручку.Также сообщается, что в ходе тестирования будущие слушатели могут использовать таблицу Менделеева и электронный калькулятор без функций.Российские университеты ежегодно занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. Они реализуют программы бакалавриата и специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры.Узбекистан лидирует по числу филиалов российских высших учебных заведений — сейчас их уже 14, и еще девять российских вузов намерены открыть свои филиалы в стране.Помимо этого, расширяется межвузовская кооперация. В нее вовлечены уже 115 университетов и институтов двух государств, регулярно проводятся конференции и реализуются совместные образовательные проекты.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул: "Мы заинтересованы в реализации новых межвузовских проектов в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям, а также совместных программ по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава наших вузов".В начале 2022 года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.Напоминаем: с каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растёт. В позапрошлом году российские вузы предоставляли 228 мест, в прошлом уже - 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Примечательно, но студенты из Узбекистана для поступления в российские вузы в основном выбирают технические, медицинские и IT - специальности.Как видно, власти Узбекистана активно поддерживают инициативу по открытию филиалов российских вузов, обеспечивая современными зданиями, оборудованием, компьютерной техникой и лабораториями.

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ташкент, вузы, вуз, филиал