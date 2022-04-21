https://uz.sputniknews.ru/20220421/turtsiya-ne-namerena-portit-otnosheniya-s-rossiey-24113217.html

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не намерена портить отношения с Москвой

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не намерена портить отношения с Москвой

Глава МИД Турции: Анкара не введет санкции против России.

2022-04-21T10:19+0500

2022-04-21T10:19+0500

2022-04-21T11:13+0500

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турция

анкара

санкции

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для выступления в роли честного посредника между Россией и Украиной, Анкара не будет присоединяться к санкциям против Москвы, сообщает РИА Новости.Главные "источники санкций" против России - США и ЕС, а также страны, которые находятся под их прямым влиянием.Поддержали или не осудили действия России — Китай, Индия, Пакистан, Иран, Бразилия, Аргентина, Мексика, ЮАР и другие страны.Общая численность населения в дружественных России странах — около 4 млрд человек и 35% доли в мировом ВВП.По данным всемирной статистики в реальном времени Worldometers, общая численность людей на Земле составляет около 7,9 млрд человек.

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турция, анкара, санкции