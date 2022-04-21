https://uz.sputniknews.ru/20220421/uzbekistan---chlen-rabochey-gruppy-mejparlamentskogo-soyuza-po-situatsii-na-ukraine-24112776.html

Узбекистан войдет в рабочую группу по ситуации на Украине

Узбекистан войдет в рабочую группу по ситуации на Украине

В Совете Федерации России сообщили, что в Межпарламентском союзе создается рабочая группа по Украине.

2022-04-21T10:40+0500

2022-04-21T10:40+0500

2022-04-21T11:48+0500

политика

украина

совет федерации федерального собрания рф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В рамках Межпарламентского союза (МПС) в ближайшее время будет создана рабочая группы по ситуации на Украине. Ее работу обсудили участники геополитической группы МПС "Евразия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда России.Известно, что во встрече в формате видеоконференции приняли участие парламентарии Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана. Россию представлял вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.Рабочая группа будет создана на основании положений по урегулированию на Украине. Они, в свою очередь были приняты на 144-й ассамблее Межпарламентского союза. Заседания группы будут проходить в онлайн режиме, планируется направить миссии на Украину и в Россию.Вице-спикер Совфеда России особо заострил внимание участников встречи на то, что при формировании группы "необходимо придерживаться принципа неангажированности и максимальной нейтральности парламентариев, нежелательности включения в состав группы членов парламентов, которые используют политические санкции и иные односторонние ограничительные меры в отношении российских парламентариев".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина, совет федерации федерального собрания рф, узбекистан