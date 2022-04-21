https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-moskve-otkryvaetsya-tsentr-uzbekskogo-yazyka-v-mglu--24129278.html
В Москве открылся Центр узбекского языка в МГЛУ — видео
В Москве открылся Центр узбекского языка в МГЛУ — видео
Больше всего в изучении узбекского языка заинтересованы политологи и регионоведы.
2022-04-21T18:03+0500
2022-04-21T18:03+0500
2022-04-22T12:12+0500
россия
узбекская культура
узбекский язык
москва
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В эти минуты в российской столице проходит торжественная церемония открытия Центра узбекского языка в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В настоящее время больше всего в изучении узбекского языка заинтересованы политологи и регионоведы.Новый культурный центр станет восьмым подобным учреждением стран-участников СНГ.МГЛУ активно сотрудничает с вузами из Узбекистана. В университете, помимо этого, издали учебник "Узбекский язык для стран СНГ".Мероприятие посетили заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
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узбекская культура, узбекский язык, москва
В Москве открылся Центр узбекского языка в МГЛУ — видео
18:03 21.04.2022 (обновлено: 12:12 22.04.2022)
Больше всего в изучении узбекского языка заинтересованы политологи и регионоведы.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В эти минуты в российской столице проходит торжественная церемония открытия Центра узбекского языка в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В настоящее время больше всего в изучении узбекского языка заинтересованы политологи и регионоведы.
Новый культурный центр станет восьмым подобным учреждением стран-участников СНГ.
МГЛУ активно сотрудничает с вузами из Узбекистана. В университете, помимо этого, издали учебник "Узбекский язык для стран СНГ".
Мероприятие посетили заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.