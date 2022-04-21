https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-uzbekistane-rebenku-vpervye-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-na-pozvonochnik-24128214.html

В Узбекистане ребенку впервые провели уникальную операцию на позвоночник

В Узбекистане ребенку впервые провели уникальную операцию на позвоночник

В результате сотрудничества с российским медико-хирургическим центром им. Пирогова в Узбекистане научились делать сложные операции на позвоночник детям.

2022-04-21T17:22+0500

2022-04-21T17:22+0500

2022-04-21T17:22+0500

общество

узбекистан

операция

ребенок

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Впервые в Ташкенте врачи прооперировали трехлетнюю девочку с серьезным врожденным дефектом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.В больнице отмечают, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Врачи колят девочке обезболивающие и проводят общую поддерживающую терапию. Ребенок уже идет на поправку.По заявлению директора центра Мурода Ирисметова, практика проведения столь сложных операций детям раннего возраста в Узбекистане появилась недавно благодаря сотрудничеству с российским научным медицинским центром. Ранее такие операции проводились только пациентам пожилого возраста и зачастую имели неблагоприятный исход. Такие пациенты страдали от вторичных деформаций.Напомним: Россия и Узбекистан ведут плодотворное сотрудничество в области здравоохранения. В его основе заложено обучение узбекистанских врачей российскими специалистами.В частности, девять медицинских вузов Узбекистана совместно с российскими университетами запустили совместные образовательные программы по десяткам специальностей по программе бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры. В 2020 году около 300 узбекистанских медиков прошли обучение в российских вузах.Кроме этого, на базе Ташкентской медицинской академии был открыт центр межвузовского сотрудничества с Первым МГМУ им. Сеченова. Был достигнут ряд договоренностей о создании в Узбекистане филиала российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, операция, ребенок, сотрудничество