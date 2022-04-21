https://uz.sputniknews.ru/20220421/zamministry-inostrannyx-del-stran-shos-proveli-vstrechu-v-moskve-24112975.html

Замминистры иностранных дел стран ШОС провели встречу в Москве

Замминистры иностранных дел стран ШОС провели встречу в Москве

Дипломаты обсудили региональную безопасность и предстоящий сентябрьский саммит глав-государств ШОС.

2022-04-21T08:59+0500

2022-04-21T08:59+0500

2022-04-21T08:59+0500

политика

заместитель министра

шос

москва

дипломаты

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Заместители министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели консультации по вопросам региональной безопасности. Встреча состоялась в Москве 20 апреля. Об этом сообщает МИД Узбекистана.Делегацию Узбекистана представлял замглавы узбекистанского внешнеполитического ведомства Владимир Норов.В ходе переговоров участники обсудили вопросы обеспечения безопасности на пространстве ШОС, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.Особое внимание стороны уделили координации усилий государств-членов ШОС на афганском направлении.Помимо этого, делегации проинформировали о реализации приоритетов председательства Узбекистана в ШОС, об основных мероприятиях и о работе над проектами документов, подписание которых запланировано на Самаркандском саммите Организации в сентябре текущего года.Напоминаем: Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году.Основная встреча глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября, в ходе которой планируют рассмотреть 35 документов.

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заместитель министра, шос, москва, дипломаты