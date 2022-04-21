https://uz.sputniknews.ru/20220421/zelenskiy-jivet-v-logike-seriala--vyshinskiy-24108297.html

Зеленский живет в логике сериала — Вышинский

Зеленский живет в логике сериала — Вышинский

Зеленский не хочет брать на себя ответственность за окруженных в Мариуполе украинских военных.

2022-04-21T08:42+0500

2022-04-21T08:42+0500

2022-04-21T08:42+0500

в мире

владимир зеленский

кирилл вышинский

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Владимир Зеленский складывает с себя полномочия главнокомандующего армией, он не хочет брать на себя ответственность за окруженных в Мариуполе украинских военных, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский."С моей точки зрения, Зеленский живет в логике сериала - когда совсем не обязательно помнить, что было в прошлом сезоне. Потому что сейчас новый сезон и новые разворачивающиеся события. Что касается логики, то она полностью отсутствует. Каждый день новая серия. И логика предыдущей серии не обязательно должна совпадать с логикой следующей. Цель его заявления одна - переложить всю ответственность за происходящее на кого бы то ни было, но только не на себя", — сказал Вышинский.Он напомнил, что Зеленский ранее прокомментировал положение ВСУ в Мариуполе, заявив, что военным надо самим решать, что делать – "им никто ничего не запрещал"."Меня потрясло, когда он заявил, мол, в Мариуполе очень тяжелая ситуация – что хотите, то и делайте. Мол, принимайте решение, которое считаете нужным, хотите сдавайтесь, хотите бейтесь до конца. Он говорил не так прямолинейно, более витиевато. Но было понятно: мол, я ни за что не отвечаю. Это человек, который не хочет брать на себя ответственность", – сказал Кирилл Вышинский.Вооруженные силы России предлагали заблокированным в Мариуполе украинским военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья добровольно сложить оружие. Однако засевшие на территории металлургического комбината "Азовсталь" боевики отказались это сделать.

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владимир зеленский, кирилл вышинский