https://uz.sputniknews.ru/20220422/makron-evropa-zimoy-oschutit-posledstviya-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-24148966.html
Макрон: Европа зимой ощутит последствия отказа от российского газа
Макрон: Европа зимой ощутит последствия отказа от российского газа
Французский лидер заявил, что ситуация зимой может осложниться без российского газа.
2022-04-22T18:25+0500
2022-04-22T18:25+0500
2022-04-22T18:25+0500
в мире
эммануэль макрон
европа
зима
газ
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Ouest-France заявил, что в случае, если Европа лишит себя запасов в подземных хранилищах газа, то следующей зимой столкнется со значительными последствиями. Об этом сообщает RT на русском.Макрон подчеркнул, что негативные последствия еще можно избежать весной и летом 2022 года, так как запасы в подземных хранилищах газа еще есть. Однако без газа из России, по мнению французского президента, ситуация зимой резко осложнится.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что введение эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.Также он высказал мнение, что такое газовое эмбарго навряд ли бы привело к окончанию российской спецоперации на Украине.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.
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эммануэль макрон, европа, зима, газ
Макрон: Европа зимой ощутит последствия отказа от российского газа
Французский лидер заявил, что ситуация зимой может осложниться без российского газа.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik
. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Ouest-France заявил, что в случае, если Европа лишит себя запасов в подземных хранилищах газа, то следующей зимой столкнется со значительными последствиями. Об этом сообщает RT на русском
.
Макрон подчеркнул, что негативные последствия еще можно избежать весной и летом 2022 года, так как запасы в подземных хранилищах газа еще есть. Однако без газа из России, по мнению французского президента, ситуация зимой резко осложнится.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что введение эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.
Также он высказал мнение, что такое газовое эмбарго навряд ли бы привело к окончанию российской спецоперации на Украине.
"Речь идёт о том, что мы хотим избежать серьёзного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и прекращения работы заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьёзные последствия для нашей страны, для всей Европы", — сказал он.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.