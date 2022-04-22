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https://uz.sputniknews.ru/20220422/minyust-predlagaet-otmenit-srok-ojidaniya-registratsii-braka-24146085.html
Минюст предлагает отменить срок ожидания регистрации брака
Минюст предлагает отменить срок ожидания регистрации брака
Данное решение устранит бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и ЗАГСе, считает ведомство.
2022-04-22T17:27+0500
2022-04-22T17:27+0500
общество
минюст узбекистана
регистрация
брак
загс
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Минюст предложил отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно Семейному кодексу, в Узбекистане регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.Однако в исключительных случаях - таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, - регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.Таким образом, Минюст предлагает внести изменения в статьи 13, 17 и 212 Семейного кодекса.В случае принятия законопроекта граждане смогут зарегистрировать свой брак сразу после прохождения обязательного медицинского осмотра.
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минюст узбекистана, регистрация, брак, загс

Минюст предлагает отменить срок ожидания регистрации брака

17:27 22.04.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодожены обмениваются кольцами во время карантинных мер
Молодожены обмениваются кольцами во время карантинных мер - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Данное решение устранит бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и ЗАГСе, считает ведомство.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Минюст предложил отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно Семейному кодексу, в Узбекистане регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.

Однако в исключительных случаях - таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, - регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.

Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.

Таким образом, Минюст предлагает внести изменения в статьи 13, 17 и 212 Семейного кодекса.

В случае принятия законопроекта граждане смогут зарегистрировать свой брак сразу после прохождения обязательного медицинского осмотра.
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