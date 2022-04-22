Минюст предлагает отменить срок ожидания регистрации брака

Согласно Семейному кодексу, в Узбекистане регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.



Однако в исключительных случаях - таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, - регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.



Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.



Таким образом, Минюст предлагает внести изменения в статьи 13, 17 и 212 Семейного кодекса.



В случае принятия законопроекта граждане смогут зарегистрировать свой брак сразу после прохождения обязательного медицинского осмотра.