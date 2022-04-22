Минюст предлагает отменить срок ожидания регистрации брака
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодожены обмениваются кольцами во время карантинных мер
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Данное решение устранит бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и ЗАГСе, считает ведомство.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Минюст предложил отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно Семейному кодексу, в Узбекистане регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.
Однако в исключительных случаях - таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, - регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.
Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.
Таким образом, Минюст предлагает внести изменения в статьи 13, 17 и 212 Семейного кодекса.
В случае принятия законопроекта граждане смогут зарегистрировать свой брак сразу после прохождения обязательного медицинского осмотра.
Однако в исключительных случаях - таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, - регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.
Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.
Таким образом, Минюст предлагает внести изменения в статьи 13, 17 и 212 Семейного кодекса.
В случае принятия законопроекта граждане смогут зарегистрировать свой брак сразу после прохождения обязательного медицинского осмотра.