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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220422/mo-rossii-dlya-vyxoda-s-azovstali-ukrainskie-boeviki-doljny-podnyat-belye-flagi-24146632.html
МО России: для выхода с "Азовстали" украинские боевики должны поднять белые флаги
МО России: для выхода с "Азовстали" украинские боевики должны поднять белые флаги
Вооруженные силы России готовы вновь ввести режим тишины для эвакуации с "Азовстали" мирных граждан.
2022-04-22T17:46+0500
2022-04-22T17:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
вооруженные силы
эвакуация
боевики
украина
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Министерство обороны России готово объявить гуманитарную паузу для выхода всех, кто заблокирован на "Азовстали". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что в ответ на продолжающиеся утверждения Украины о якобы находящемся на "Азовстали" мирном населении Россия готова я любой момент ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих.В случае обнаружения таких признаков российские военные и силы ДНР прекратят боевые действия и обеспечат безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что на "Азовстали" остаются заблокированными более двух тысяч боевиков. Шойгу добавил, что операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за четыре дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".Как пояснил Путин, он исходит из необходимости сохранять жизнь и здоровье "наших солдат и офицеров".
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вооруженные силы, эвакуация, боевики, украина

МО России: для выхода с "Азовстали" украинские боевики должны поднять белые флаги

17:46 22.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Вооруженные силы России готовы вновь ввести режим тишины для эвакуации с "Азовстали" мирных граждан.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Министерство обороны России готово объявить гуманитарную паузу для выхода всех, кто заблокирован на "Азовстали". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что в ответ на продолжающиеся утверждения Украины о якобы находящемся на "Азовстали" мирном населении Россия готова я любой момент ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих.

"Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооружёнными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали", - цитирует генерала RT на русском.

В случае обнаружения таких признаков российские военные и силы ДНР прекратят боевые действия и обеспечат безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что на "Азовстали" остаются заблокированными более двух тысяч боевиков. Шойгу добавил, что операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за четыре дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".
Как пояснил Путин, он исходит из необходимости сохранять жизнь и здоровье "наших солдат и офицеров".
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