https://uz.sputniknews.ru/20220422/putin-obsudil-s-chlenami-sb-rossii-sotrudnichestvo-na-postsovetskom-prostranstve-24145692.html

Путин обсудил с членами СБ России сотрудничество на постсоветском пространстве

Путин обсудил с членами СБ России сотрудничество на постсоветском пространстве

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

2022-04-22T17:06+0500

2022-04-22T17:06+0500

2022-04-22T17:06+0500

россия

владимир путин

совет безопасности российской федерации

сотрудничество

постсоветское пространство

видеоконференцсвязь

совещание

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.Известно, что в совещании приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внейшней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь СБ Николай Патрушев, председатель российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда России Валентина Матвиенко и другие члены СБ.

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владимир путин, совет безопасности российской федерации, сотрудничество, постсоветское пространство, видеоконференцсвязь, совещание