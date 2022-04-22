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https://uz.sputniknews.ru/20220422/putin-obsudil-s-chlenami-sb-rossii-sotrudnichestvo-na-postsovetskom-prostranstve-24145692.html
Путин обсудил с членами СБ России сотрудничество на постсоветском пространстве
Путин обсудил с членами СБ России сотрудничество на постсоветском пространстве
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
2022-04-22T17:06+0500
2022-04-22T17:06+0500
россия
владимир путин
совет безопасности российской федерации
сотрудничество
постсоветское пространство
видеоконференцсвязь
совещание
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.Известно, что в совещании приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внейшней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь СБ Николай Патрушев, председатель российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда России Валентина Матвиенко и другие члены СБ.
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владимир путин, совет безопасности российской федерации, сотрудничество, постсоветское пространство, видеоконференцсвязь, совещание

Путин обсудил с членами СБ России сотрудничество на постсоветском пространстве

17:06 22.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.
"Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - заявил Путин в ходе конференции.
Известно, что в совещании приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внейшней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь СБ Николай Патрушев, председатель российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда России Валентина Матвиенко и другие члены СБ.
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