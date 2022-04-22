https://uz.sputniknews.ru/20220422/rukovodstvo-mid-talibov-vstretilos-s-predstavitelyami-stran-tsentralnoy-azii-24144612.html

Руководство МИД талибов* встретилось с представителями стран Центральной Азии

Руководство МИД талибов* встретилось с представителями стран Центральной Азии

Стороны обсудили экономическое взаимодействие, торговлю, а также энергетические и логистические проекты.

2022-04-22T15:28+0500

2022-04-22T15:28+0500

2022-04-22T15:28+0500

политика

талибан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Вопросы экономического взаимодействия обсудил и.о. министра иностранных дел "Талибана"* Амир-Хан Муттаки с послами центральноазиатких стран.Как сообщает Sputnik Афганистан, на встрече присутствовали послы Узбекистана и Казахстана, а также представители Туркменистана и Кыргызстана в неназванном статусе.Стороны обсудили торгово-экономические связи стран Центральной Азии с Афганистаном и необходимость использовать во благо всего региона новые возможности в этом направлении.В частности, поговорили о возможностях торговли, строительства Трансафганской железной дороги и энергетического транзита (проекты ТАПИ и CASA-1000).Напомним, на 22 апреля назначена пятая встреча глав МИД "Центральная Азия + Россия" в онлайн-формате. По данным российского внешнеполитического ведомства, в ней примут участие министр иностранных дел России, главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Министры рассмотрят вопросы поддержания стабильности в регионе и обсудят тему противодействия угрозам терроризма и экстремизма.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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