https://uz.sputniknews.ru/20220422/sad-pamyati--v-uzbekistane-soxranyayut-pamyat-o-vov-video-24148576.html
Сад Памяти – в Узбекистане сохраняют память о ВОВ: видео
Сад Памяти – в Узбекистане сохраняют память о ВОВ: видео
К акции, инициированной Владимиром Путиным, присоединились Ташкент и Бекабад.
2022-04-22T21:36+0500
2022-04-22T21:36+0500
2022-04-22T21:36+0500
видео
узбекистан
великая отечественная война
вов
ташкент
бекабад
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В Узбекистане в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти". В этот раз она прошла в Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте.В общем участники акции посадили более 60 деревьев на территории комбината и школы.Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру.На сегодняшний день к акции присоединились 50 государств. Как "Сад памяти" проходил в Узбекистане – смотрите в видео Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, великая отечественная война, вов, ташкент, бекабад, видео
Сад Памяти – в Узбекистане сохраняют память о ВОВ: видео
К акции, инициированной Владимиром Путиным, присоединились Ташкент и Бекабад.
В Узбекистане в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти". В этот раз она прошла в Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте.
В общем участники акции посадили более 60 деревьев на территории комбината и школы.
Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру.
На сегодняшний день к акции присоединились 50 государств. Как "Сад памяти" проходил в Узбекистане – смотрите в видео Sputnik
.