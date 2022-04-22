https://uz.sputniknews.ru/20220422/strany-es-potvorstvuyut-rusofobii---putin-24151990.html

Страны ЕС потворствуют русофобии - Путин

Страны ЕС потворствуют русофобии - Путин

Российский лидер обсудил с председателем Евросовета ситуацию на Украине.

2022-04-22T20:44+0500

2022-04-22T20:44+0500

2022-04-22T20:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

ес

русофобия

украина

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Кремля.Путин также обратил внимание Мишеля на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем.Владимир Путин в разговоре с Мишелем изложил принципиальные оценки в связи со спецоперацией по защите республик Донбасса.Кроме того, российский лидер рассказал председателю Евросовета о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров.Как отметил Владимир Путин, после освобождения Мариуполя был отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь."Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам – гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении.На призыв председателя Евросовета провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, Владимир Путин отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах.

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владимир путин, ес, русофобия, украина