Страны ЕС потворствуют русофобии - Путин
20:44 22.04.2022 (обновлено: 20:55 22.04.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Российский лидер обсудил с председателем Евросовета ситуацию на Украине.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - говорится в сообщении.
Путин также обратил внимание Мишеля на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем.
"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Владимир Путин в разговоре с Мишелем изложил принципиальные оценки в связи со спецоперацией по защите республик Донбасса.
"Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер рассказал председателю Евросовета о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров.
"Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил Владимир Путин, после освобождения Мариуполя был отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
"Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам – гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении.
На призыв председателя Евросовета провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, Владимир Путин отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах.
"Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев... Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.