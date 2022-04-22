https://uz.sputniknews.ru/20220422/tsb-kitaya-ponizil-kurs-yuanya-k-dollaru-do-minimuma-za-polgoda-24142734.html

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

Амплитуда однодневной корректировки курса стала максимальной с 9 марта этого года.

2022-04-22T14:21+0500

2022-04-22T14:21+0500

2022-04-22T14:21+0500

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доллары

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты. Об этом сообщает RT на русском.Известно, что по статистике Центробанка Китая, данное значение курса является минимальным с 13 октября 2021 года.Амплитуда однодневной корректировки курса, в свою очередь, достигла максимума с 9 марта этого года.Правительство КНР намерено поддерживать курс юаня на "рациональном и сбалансированном уровне" в 2022 году, сообщается в докладе Госсовета Китая.Данный доклад был опубликован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим законодательным органом в стране.На фоне пандемии снижение курса юаня длилось несколько месяцев в 2020 году. При этом уже в 2021 году юань укрепился и на протяжении всего года держался на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова назвала юань возможным "преемником" доллара.По ее мнению, у юаня больше шансов, чем у других мировых валют, так как в данное время наблюдается рост золотых резервов Китая и налаживание договоренностей между Пекином и другими странами о переводе расчетов в национальные валюты. Также в последнее время центробанки многих стран размещают государственные накопления и резервы в китайские активы.

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