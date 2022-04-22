https://uz.sputniknews.ru/20220422/uzbekistan-uvelichil-obemy-proizvodstva-benzina-v-2022-godu-24145218.html

Узбекистан увеличил объемы производства бензина в 2022 году

Узбекистан увеличил объемы производства бензина в 2022 году

Объемы производства за первый квартал текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

2022-04-22T16:45+0500

2022-04-22T16:45+0500

2022-04-22T16:45+0500

экономика

узбекистан

бензин

производство

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. С января по март нынешнего года Узбекистан произвел 289 тыс. тонн бензина. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата Узбекистана.Также сообщается, что объемы производства некоторых видов промышленной продукции также увеличились за первые три месяца 2022 года.Так, в стране в этом году добыли 1 тыс. 151 тонну угля и 183 тыс. нефти. Помимо этого, в Узбекистане произвели 351 тыс. тонн газового конденсата - жидкой смеси высококипящих углеводородов различного строения, которые выделяются из природного газа при добыче на газоконденсатных месторождениях.По заявлению Госкомстата, в стране в этом году было произведено почти 61 тыс. легковых автомобилей, а также 129 автобусов. Известно, что количество произведенных грузовых автомобилей составило 870 штук, а автомобильных двигателей, в свою очередь, было произведено 52 тыс.

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узбекистан, бензин, производство