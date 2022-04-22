https://uz.sputniknews.ru/20220422/v-chem-polza-ejednevnogo-upotrebleniya-shokolada-24126348.html

В чем польза ежедневного употребления шоколада

В чем польза ежедневного употребления шоколада

Диетологи Кортни Данджело и Триста Бест рассказали о скрытых эффектах от регулярного употребления шоколада.

2022-04-22T07:00+0500

2022-04-22T07:00+0500

2022-04-22T07:00+0500

это интересно

шоколад

диетолог

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Специалисты отметили, что наиболее полезным является темный шоколад, так как в нем высок процент содержания какао, который богат антиоксидантами, например флавоноидами, оказывающими положительное влияние на сердце, пишет РИА Новости.Специалист отметила, что поедание шоколада снижает стресс, однако обратила внимание на содержание сахара. При повышении его количества в рационе может развиваться чувство тревожности и депрессия. Кроме того, чрезмерное употребление шоколада может негативно сказаться на желании есть фрукты.Наконец, шоколад богат магнием, который важен для здоровья мозга и улучшения его когнитивной функции.

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шоколад, диетолог