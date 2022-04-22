https://uz.sputniknews.ru/20220422/v-samarkande-uchastok-s-zolotom-ushel-s-auktsiona-za-74-mlrd-sumov-24151790.html

В Самарканде участок с золотом ушел с аукциона за 74 млрд сумов

В Самарканде участок с золотом ушел с аукциона за 74 млрд сумов

За две недели было продано 16 участков со стратегическими полезными ископаемыми.

2022-04-22T19:48+0500

2022-04-22T19:48+0500

2022-04-22T19:48+0500

экономика

самарканд

золото

полезные ископаемые

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Узбекистане с конца марта на онлайн-аукционах было продано 16 участков со стратегическими полезными ископаемыми. Об этом сообщает пресс-служба E-auksion.Общая площадь проданных участков составила 10,7 тыс. га. На аукционе выставлялись участки с золотом, серебром, медью, оловом и углем. Уголь с продаваемой земли может быть использован как для добычи, так и для геологических работ.Общая выручка от аукционов за два последних месяца составила 107,95 млрд сумов. Однако стартовая цена всех лотов суммарно составляла всего лишь 26,77 млрд сумов.Кизилтурук под Самаркандом стал самым дорогим лотом. Первый раз его выставили на торги в январе за 23,69 млрд сумов. В конце марта участок приобрела Unitrade Co. за 74,4 млрд сумов — в 3,14 раза дороже стартовой цены.Второе место по итоговой цене занимает участок Реваште с серебром. Он находится в Ташкентской области. Его стартовая цена составляла 351 млн сумов. Он был продан в 26 раз дороже – за 9,16 млрд сумов.На третьей строчке расположился Кинир, его финальная цена составила 6,52 млрд сумов, или в 18,6 раз больше стартовой - 351 млн сумов.Наибольший рост финальной цены по отношению к стартовой продемонстрировал угольный участок Вуари, расположенный в Кашкадарье. Его стоимость поднялась с 17,6 млн до 462,89 млн сумов - в 26,3 раза.Впервые участки с полезными ископаемыми стали доступны к покупке с октября 2020 года. Именно тогда на аукцион выставили лоты с золотом, ураном, медью, серебром, вольфрамом, оловом и другими.Помимо этого, с весны 2019 года на платформе выставляют участки для добычи золота старательским методом с лицензией на 3 года.Сейчас на E-auksion доступны ещё 16 участков со стратегическими ископаемыми, а также 9 золотоносных участков для старателей и 399 нерудных месторождений.

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самарканд, золото, полезные ископаемые