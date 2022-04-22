https://uz.sputniknews.ru/20220422/video-xush-kelibsiz--kak-vyglyadit-pervyy-tsentr-uzbekskogo-yazyka-v-moskve-24146256.html

Видео: "Хуш келибсиз!" — как выглядит первый центр узбекского языка в Москве

Видео: "Хуш келибсиз!" — как выглядит первый центр узбекского языка в Москве

Почему студенты-россияне стали интересоваться узбекским – в материале Sputnik.

2022-04-22T20:16+0500

2022-04-22T20:16+0500

2022-04-22T20:16+0500

видео

узбекский язык

москва

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Улица Остоженка, центр Москвы. Именно здесь, в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и расположилось первое в российской столице учреждение по изучению узбекского языка. К открытию Центра узбекского языка и культуры университет шел долго, рассказывает ректор МГЛУ, профессор Ирина Краева. Первые шаги по развитию курсов узбекского языка в университете сводились к работе в классе и разработке учебных ресурсов, вспоминает Ирина Краева. Преподаватели МГЛУ издали учебник "Узбекский язык для стран СНГ", стали сотрудничать с ведущими университетами Узбекистана в области обмена студентов и преподавателей. На сегодняшний день МГЛУ подготовил более 100 специалистов, владеющих узбекским языком. По словам Ирины Краевой, они работают в Министерстве иностранных дел России, различных государственных ведомствах, международных организациях, а также преподают узбекский в учебных заведениях Москвы. При этом интерес к узбекскому языку среди студентов университета рос год от года. В этом году, например, узбекский язык в МГЛУ активно изучают будущие политологи и регионоведы. В Москве открылся Центр узбекского языка в МГЛУ — видео >>Как считает Ирина Краева, во многом учащихся мотивирует развитие экономических и дипломатических отношений между двумя государствами. Ведь в Узбекистане появляется все больше предприятий с участием российского капитала, а для работы в межгосударственных проектах важно знание языка. В результате руководство университета решило создать отдельный центр для изучения узбекского языка. Идею поддержали в Исполнительном комитете СНГ, посольстве Узбекистана в России, а также в фонде "Саховат". На торжественное открытие Центра узбекского языка и культуры пришли заместитель председателя Исполкома СНГ Ильхом Нематов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Посетил мероприятие и руководитель фонда "Саховат" Бахром Исмаилов. Высокие гости и стали первыми посетителями Центра, интерьер которого создали в традиционном узбекском стиле — с сине-белой мозаикой на стенах. Центр получился компактный, но оснащенный всем необходимым: учебной аудиторией, а главное — богатой библиотекой.Так, уже на открытии заместитель председателя Ассамблеи народов России Игорь Круговых рассказал студентам МГЛУ о вкладе узбекистанцев в победу в Великой Отечественной войне. Все это необходимо, чтобы молодежь больше знала об Узбекистане, говорит Ирина Краева. "Мне захотелось, чтобы среди наших выпускников, которые изучают профессионально узбекский язык, появились люди творческие, переводчики художественных текстов… Почему нет? — рассуждает она. — Может быть, переводчики узбекской поэзии, может быть, те, кто будут заниматься историей, культурой, журналистикой актуальной. Вот это, наверное, моя мечта сегодня".Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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узбекский язык, москва, видео