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Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора
Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора
Международный день Земли отмечают по всему миру 22 апреля. В этот день в разных регионах проводятся экологические акции. Между тем, десятки животных вынуждены привыкать к жизни среди тонн мусора.
2022-04-23T22:17+0500
2022-04-23T22:17+0500
2022-04-23T22:17+0500
фото
экология
животные
мусор
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фото, экология, животные, мусор
Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора
Международный день Земли отмечают по всему миру 22 апреля. В этот день в разных регионах проводятся экологические акции. Между тем, десятки животных вынуждены привыкать к жизни среди тонн мусора.
© Andrej Isakovic
Лебедь делает гнездо из пластикового мусора. Белград.
Лебедь делает гнездо из пластикового мусора. Белград.
© Karen Parker/FWC
Анни Митчел, биолог, держит на руках молодого орла, отравившегося отходами в центре сбора отходов в Филадельфии.
Анни Митчел, биолог, держит на руках молодого орла, отравившегося отходами в центре сбора отходов в Филадельфии.
© AP Photo / Achala Pussalla
Дикие слоны роются на свалке в поисках еды. Шри-Ланка.
Дикие слоны роются на свалке в поисках еды. Шри-Ланка.
© AFP 2022 / Azwar Ipank
Дикая кошка идет еду среди мусора, выброшенного на берег в Индонезии.
Дикая кошка идет еду среди мусора, выброшенного на берег в Индонезии.
© AFP 2022 / Alexander Grir
Полярные медведи роются на свалке на архипелаге Новая Земля.
Полярные медведи роются на свалке на архипелаге Новая Земля.
© AFP 2022 / Biju Boro
Мальчик сортирует мусор рядом с большим африканским марабу на свалке в Индии.
Мальчик сортирует мусор рядом с большим африканским марабу на свалке в Индии.
© RODRIGO BUENDIA
Галапагосский морской котик отдыхает у полосы прибрежного мусора на острове Изабелы.
Галапагосский морской котик отдыхает у полосы прибрежного мусора на острове Изабелы.
© AFP 2022 / Robert Atanasovski
Свиньи роются на свалке в Македонии.
Свиньи роются на свалке в Македонии.
© AFP 2022 / Orlando Sierra
12-летняя Мария вместе с дикими птицами ищет что-нибудь ценное на свалке в Гондурасе.
12-летняя Мария вместе с дикими птицами ищет что-нибудь ценное на свалке в Гондурасе.
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
Дикие олени кормятся на свалке. Шри-Ланка.
Дикие олени кормятся на свалке. Шри-Ланка.
© AFP 2022 / Menahem Kahana
Аисты на свалке пластиковых отходов в Иорданской долине.
Аисты на свалке пластиковых отходов в Иорданской долине.
© AFP 2022 / Hector Mata
Осел питается на свалке в Перу.
Осел питается на свалке в Перу.
© AFP 2022 / Gulshan Khan
Старьевщик спугнул диких птиц на свалке в Йоханнесбурге.
Старьевщик спугнул диких птиц на свалке в Йоханнесбурге.
© AFP 2022 / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix
Лебединая пара строит гнездо из мусора в Копенгагене, Дания.
Лебединая пара строит гнездо из мусора в Копенгагене, Дания.