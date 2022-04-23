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Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора
Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора
Международный день Земли отмечают по всему миру 22 апреля. В этот день в разных регионах проводятся экологические акции. Между тем, десятки животных вынуждены привыкать к жизни среди тонн мусора.
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фото
экология
животные
мусор
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фото, экология, животные, мусор

Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора

22:17 23.04.2022
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Международный день Земли отмечают по всему миру 22 апреля. В этот день в разных регионах проводятся экологические акции. Между тем, десятки животных вынуждены привыкать к жизни среди тонн мусора.
© Andrej Isakovic

Лебедь делает гнездо из пластикового мусора. Белград.

Лебедь делает гнездо из пластикового мусора. Белград. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Andrej Isakovic

Лебедь делает гнездо из пластикового мусора. Белград.

© Karen Parker/FWC

Анни Митчел, биолог, держит на руках молодого орла, отравившегося отходами в центре сбора отходов в Филадельфии.

Анни Митчел, биолог, держит на руках молодого орла, отравившегося отходами в центре сбора отходов в Филадельфии. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Karen Parker/FWC

Анни Митчел, биолог, держит на руках молодого орла, отравившегося отходами в центре сбора отходов в Филадельфии.

© AP Photo / Achala Pussalla

Дикие слоны роются на свалке в поисках еды. Шри-Ланка.

Дикие слоны роются на свалке в поисках еды. Шри-Ланка. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AP Photo / Achala Pussalla

Дикие слоны роются на свалке в поисках еды. Шри-Ланка.

© AFP 2022 / Azwar Ipank

Дикая кошка идет еду среди мусора, выброшенного на берег в Индонезии.

Дикая кошка идет еду среди мусора, выброшенного на берег в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AFP 2022 / Azwar Ipank

Дикая кошка идет еду среди мусора, выброшенного на берег в Индонезии.

© AFP 2022 / Alexander Grir

Полярные медведи роются на свалке на архипелаге Новая Земля.

Полярные медведи роются на свалке на архипелаге Новая Земля. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AFP 2022 / Alexander Grir

Полярные медведи роются на свалке на архипелаге Новая Земля.

© AFP 2022 / Biju Boro

Мальчик сортирует мусор рядом с большим африканским марабу на свалке в Индии.

Мальчик сортирует мусор рядом с большим африканским марабу на свалке в Индии. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AFP 2022 / Biju Boro

Мальчик сортирует мусор рядом с большим африканским марабу на свалке в Индии.

© RODRIGO BUENDIA

Галапагосский морской котик отдыхает у полосы прибрежного мусора на острове Изабелы.

Галапагосский морской котик отдыхает у полосы прибрежного мусора на острове Изабелы. - Sputnik Узбекистан
7/14
© RODRIGO BUENDIA

Галапагосский морской котик отдыхает у полосы прибрежного мусора на острове Изабелы.

© AFP 2022 / Robert Atanasovski

Свиньи роются на свалке в Македонии.

Свиньи роются на свалке в Македонии. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2022 / Robert Atanasovski

Свиньи роются на свалке в Македонии.

© AFP 2022 / Orlando Sierra

12-летняя Мария вместе с дикими птицами ищет что-нибудь ценное на свалке в Гондурасе.

12-летняя Мария вместе с дикими птицами ищет что-нибудь ценное на свалке в Гондурасе. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AFP 2022 / Orlando Sierra

12-летняя Мария вместе с дикими птицами ищет что-нибудь ценное на свалке в Гондурасе.

© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi

Дикие олени кормятся на свалке. Шри-Ланка.

Дикие олени кормятся на свалке. Шри-Ланка. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi

Дикие олени кормятся на свалке. Шри-Ланка.

© AFP 2022 / Menahem Kahana

Аисты на свалке пластиковых отходов в Иорданской долине.

Аисты на свалке пластиковых отходов в Иорданской долине. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2022 / Menahem Kahana

Аисты на свалке пластиковых отходов в Иорданской долине.

© AFP 2022 / Hector Mata

Осел питается на свалке в Перу.

Осел питается на свалке в Перу. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP 2022 / Hector Mata

Осел питается на свалке в Перу.

© AFP 2022 / Gulshan Khan

Старьевщик спугнул диких птиц на свалке в Йоханнесбурге.

Старьевщик спугнул диких птиц на свалке в Йоханнесбурге. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2022 / Gulshan Khan

Старьевщик спугнул диких птиц на свалке в Йоханнесбурге.

© AFP 2022 / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Лебединая пара строит гнездо из мусора в Копенгагене, Дания.

Лебединая пара строит гнездо из мусора в Копенгагене, Дания. - Sputnik Узбекистан
14/14
© AFP 2022 / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Лебединая пара строит гнездо из мусора в Копенгагене, Дания.

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