Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора

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Международный день Земли отмечают по всему миру 22 апреля. В этот день в разных регионах проводятся экологические акции. Между тем, десятки животных вынуждены привыкать к жизни среди тонн мусора.