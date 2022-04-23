https://uz.sputniknews.ru/20220423/bishkek-utochnil-stoimost-xadja-dlya-svoix-grajdan-v-2022-godu-24157628.html

Бишкек уточнил стоимость Хаджа для своих граждан в 2022 году

Бишкек уточнил стоимость Хаджа для своих граждан в 2022 году

Общее число паломников из Кыргызстана составит 2 766 верующих.

2022-04-23T14:51+0500

2022-04-23T14:51+0500

2022-04-23T14:51+0500

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хадж

паломничество

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Стоимость хаджа для жителей соседнего Кыргызстана в этом году составит порядка $4,5 тыс. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).Однако муфтият не исключает, что стоимость паломничества может измениться после того, как будут заключены договоры с транспортными и авиакомпаниями, гостиницами, точками общественного питания и другими организациями, которые предоставляют услуги по совершению хаджа.В ДУМК уточнили, что сдать деньги необходимо с 25 по 30 апреля.Общее число паломников из Кыргызстана в этом году составит 2 766 верующих. Такую квоту выделило Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия. До этого сообщалось, что власти Саудовской Аравии впервые за три года разрешили вакцинированным иностранцам посетить Мекку.Также Министерство хаджа и умры увеличило количество паломников на сезон хаджа 1443г.х./2022 года до одного миллиона паломников из королевства и из-за его пределов в соответствии с квотами, выделенными странам с учетом рекомендаций по охране здоровья.Посетить Мекку в этом году смогут люди в возрасте до 65 лет и с обязательным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Иностранные паломники также должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до поездки.Уточним, что паломникам из Узбекистана, вакцинированным российским "Спутником V" или узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001, достаточно получить бустерную дозу препарата, одобренного ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики.

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бишкек, хадж, паломничество, кыргызстан