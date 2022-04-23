https://uz.sputniknews.ru/20220423/idealnyy-zavtrak-dlya-zdorovya-kishechnika---mnenie-dietologa-24153064.html
Идеальный завтрак для здоровья кишечника - мнение диетолога
Идеальный завтрак для здоровья кишечника - мнение диетолога
Какие продукты необходимо есть на завтрак, чтобы поддерживать здоровье кишечника - читайте в нашем материале.
2022-04-23T08:02+0500
2022-04-23T08:02+0500
2022-04-23T08:02+0500
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диетолог
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продукты
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Диетолог и эксперт по питанию Лиза Московиц перечислила признаки идеального завтрака для поддержания здоровья пищеварительной системы и кишечника в частности. Она назвала фрукты одним из главных продуктов для утреннего приема пищи.Известно, что большинство фруктов содержат мало жира, натрия и калорий, а также являются источником многих питательных веществ, включая калий, пищевые волокна, витамин С и фолиевую кислоту.Лучшими фруктами для завтрака, по мнению экспертов, являются груши, бананы и яблоки. Именно эти плоды содержат полифенолы с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, которая известна своей способностью снижать уровень холестерина. Помимо этого, бананы содержат пектин, который, в свою очередь, питает кишечные бактерии и вызывает чувство сытости.Также человеческому организму необходимо получать не менее 25 граммов клетчатки в день: в этом поможет овсянка. Еще один идеальный кандидат для завтрака - это йогурт.Для разнообразия меню следует смешивать йогурты с другими полезными ингридиентами: ягодами, орехами и цельнозерновыми хлопьями.Овощи также являются отличным вариантом для правильного и здорового начала дня.Для худеющих идеальный завтрак должен наступать только через 30 минут после пробуждения. Необходимо рассчитывать меню так, чтобы на утренний прием пищи приходилась четверть дневных калорий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
диетолог, здоровье, продукты
Идеальный завтрак для здоровья кишечника - мнение диетолога
Какие продукты необходимо есть на завтрак, чтобы поддерживать здоровье кишечника - читайте в нашем материале.
Диетолог и эксперт по питанию Лиза Московиц перечислила признаки идеального завтрака для поддержания здоровья пищеварительной системы и кишечника в частности. Она назвала фрукты одним из главных продуктов для утреннего приема пищи.
Известно, что большинство фруктов содержат мало жира, натрия и калорий, а также являются источником многих питательных веществ, включая калий, пищевые волокна, витамин С и фолиевую кислоту.
Лучшими фруктами для завтрака, по мнению экспертов, являются груши, бананы и яблоки. Именно эти плоды содержат полифенолы с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, которая известна своей способностью снижать уровень холестерина. Помимо этого, бананы содержат пектин, который, в свою очередь, питает кишечные бактерии и вызывает чувство сытости.
Также человеческому организму необходимо получать не менее 25 граммов клетчатки в день: в этом поможет овсянка. Еще один идеальный кандидат для завтрака - это йогурт.
"Чем больше хороших бактерий в вашем кишечнике, тем лучше он функционирует, переваривает и усваивает пищу — здоровый кишечник помогает укрепить иммунитет", - отметила диетолог.
Для разнообразия меню следует смешивать йогурты с другими полезными ингридиентами: ягодами, орехами и цельнозерновыми хлопьями.
Овощи также являются отличным вариантом для правильного и здорового начала дня.
"Они содержат много питательных веществ, таких как калий, магний и клетчатка. Овощи также содержат полифенолы — соединения, улучшающие пищеварение, работу мозга и уровень сахара в крови. Они также защищают от образования тромбов, сердечных заболеваний и некоторых видов рака", — подчеркивают специалисты.
Для худеющих идеальный завтрак должен наступать только через 30 минут после пробуждения. Необходимо рассчитывать меню так, чтобы на утренний прием пищи приходилась четверть дневных калорий.