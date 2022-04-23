https://uz.sputniknews.ru/20220423/idealnyy-zavtrak-dlya-zdorovya-kishechnika---mnenie-dietologa-24153064.html

Идеальный завтрак для здоровья кишечника - мнение диетолога

Идеальный завтрак для здоровья кишечника - мнение диетолога

Какие продукты необходимо есть на завтрак, чтобы поддерживать здоровье кишечника - читайте в нашем материале.

2022-04-23T08:02+0500

2022-04-23T08:02+0500

2022-04-23T08:02+0500

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диетолог

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Диетолог и эксперт по питанию Лиза Московиц перечислила признаки идеального завтрака для поддержания здоровья пищеварительной системы и кишечника в частности. Она назвала фрукты одним из главных продуктов для утреннего приема пищи.Известно, что большинство фруктов содержат мало жира, натрия и калорий, а также являются источником многих питательных веществ, включая калий, пищевые волокна, витамин С и фолиевую кислоту.Лучшими фруктами для завтрака, по мнению экспертов, являются груши, бананы и яблоки. Именно эти плоды содержат полифенолы с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, которая известна своей способностью снижать уровень холестерина. Помимо этого, бананы содержат пектин, который, в свою очередь, питает кишечные бактерии и вызывает чувство сытости.Также человеческому организму необходимо получать не менее 25 граммов клетчатки в день: в этом поможет овсянка. Еще один идеальный кандидат для завтрака - это йогурт.Для разнообразия меню следует смешивать йогурты с другими полезными ингридиентами: ягодами, орехами и цельнозерновыми хлопьями.Овощи также являются отличным вариантом для правильного и здорового начала дня.Для худеющих идеальный завтрак должен наступать только через 30 минут после пробуждения. Необходимо рассчитывать меню так, чтобы на утренний прием пищи приходилась четверть дневных калорий.

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