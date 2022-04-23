https://uz.sputniknews.ru/20220423/ischenko-kak-es-vidit-buduschee-ukrainy-i-pochemu-ssha-xotyat-vtyanut-rossiyu-v-bolshuyu-voynu-24160593.html

Ищенко: как ЕС видит будущее Украины и почему США хотят втянуть Россию в большую войну

Ищенко: как ЕС видит будущее Украины и почему США хотят втянуть Россию в большую войну

Политолог Ростислав Ищенко в интервью "Sputnik на русском" рассказал о положении украинских нацбатальонов в Мариуполе.

2022-04-23T20:36+0500

2022-04-23T20:36+0500

2022-04-23T20:36+0500

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Также наш спикер поставил под сомнение сообщения о том, что на территории завода "Азовсталь" находятся много мирных жителей. Кроме того, эксперт оценил способность Украины спастись от развала.Известно, что Министерство обороны России заявило, что готово объявить гуманитарную паузу для выхода всех, кто заблокирован на "Азовстали".Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев подчеркнул, что в ответ на продолжающиеся утверждения Украины о якобы находящемся на "Азовстали" мирном населении Россия готова я любой момент ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих.В случае обнаружения таких признаков российские военные и силы ДНР прекратят боевые действия и обеспечат безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что на "Азовстали" остаются заблокированными более двух тысяч боевиков. Шойгу добавил, что операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за четыре дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".Как пояснил Путин, он исходит из необходимости сохранять жизнь и здоровье "наших солдат и офицеров".

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ес, украина, сша, война, видео