https://uz.sputniknews.ru/20220423/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-mineralnye-vody-24154722.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Минеральные воды

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Минеральные воды

Самолеты авиаперевозчика будут летать в Минеральные воды два раза в неделю.

2022-04-23T10:28+0500

2022-04-23T10:28+0500

2022-04-23T10:28+0500

туризм

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

самолет

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Uzbekistan Airways увеличивает количество полётов в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.С 4 мая авиакомпания начнет выполнять еще один рейс - по средам.До этого самолеты Uzbekistan Airways осуществляли перелеты по международному маршруту Ташкент-Минеральные Воды-Ташкент только один раз в неделю – по воскресеньям. Напомним, что по данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами достигало 22 в неделю.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, самолет