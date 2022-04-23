https://uz.sputniknews.ru/20220423/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-mineralnye-vody-24154722.html
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Минеральные воды
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Минеральные воды
Самолеты авиаперевозчика будут летать в Минеральные воды два раза в неделю.
2022-04-23T10:28+0500
2022-04-23T10:28+0500
2022-04-23T10:28+0500
туризм
авиакомпания uzbekistan airways
рейсы
самолет
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Uzbekistan Airways увеличивает количество полётов в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.С 4 мая авиакомпания начнет выполнять еще один рейс - по средам.До этого самолеты Uzbekistan Airways осуществляли перелеты по международному маршруту Ташкент-Минеральные Воды-Ташкент только один раз в неделю – по воскресеньям. Напомним, что по данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами достигало 22 в неделю.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, самолет
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Минеральные воды
Самолеты авиаперевозчика будут летать в Минеральные воды два раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik.
Uzbekistan Airways увеличивает количество полётов в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба
авиакомпании.
С 4 мая авиакомпания начнет выполнять еще один рейс - по средам.
До этого самолеты Uzbekistan Airways осуществляли перелеты по международному маршруту Ташкент-Минеральные Воды-Ташкент только один раз в неделю – по воскресеньям.
Напомним, что по данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами достигало 22 в неделю.