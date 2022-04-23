https://uz.sputniknews.ru/20220423/uzbekistan-prinyal-uchastie-vo-vstreche-glav-mid-tsentralnoy-azii-i-rossii-24158049.html

Узбекистан принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии и России

Узбекистан принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии и России

Заседание состоялось в формате видеоконференции.

2022-04-23T15:29+0500

2022-04-23T15:29+0500

2022-04-23T15:29+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

мид россии

центральная азия

видеоконференцсвязь

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и пяти центральноазиатских республик прошла в формате видеоконференции в пятницу. Это пятая министерская встреча "Центральная Азия – Россия".Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также представители правительств Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Узбекистан представлял заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.Стороны обсудили многостороннее сотрудничества стран региона и России, а именно механизмы поддержания стабильности в Центральной Азии (ЦА), противодействия террористическим и экстремистским угрозам.Помимо этого, министры высказали свое мнение по поводу мер для стимулирования реализации реформ и устойчивого развития, обеспечения ускоренного экономического роста и продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала, развития внутрирегионального туризма.Также были затронуты актуальные вопросы кибер и биологической безопасности и налаживания отраслевой кооперации между странами региона.Умурзаков посвятил свое выступление перспективам углубления взаимодействия в направлениях поддержки реформ и укрепления устойчивого развития ЦА.Министр обозначил наиболее важные направления сотрудничества между странами, например, активное стимулирование торгово-экономических связей и обеспечение продовольственной безопасности путём расширения и диверсификации взаимных поставок востребованной продукции, развития "зелёных коридоров" и логистических возможностей.Помимо этого, министры обсудили новую постковидную реальность и подчеркнули, что необходимо как можно быстрее восстановить иоживить туристические, деловые и грузовые обмены между странами ЦА и Россией.Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане. Умурзаков подчеркнул, что Узбекистан продолжит оказывать помощь народу Афганистана в решении острых социальных и экономических проблем, обеспечении безопасности населения и стабильности в стране.Помимо этого, узбекистанская сторона будет оказывать действенную гуманитарную помощь афганскому народу, выполнять имеющиеся договорённости по поставкам электроэнергии, оказывать услуги по обучению афганских студентов и специалистов в образовательных учреждениях, а также продвигать имплементацию согласованных ранее совместных инфраструктурных проектов.По итогам заседания, министры определили точки пересечения взаимных интересов и выразили готовность продолжить многосторонний диалог для взаимовыгодного партнерства.

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узбекистан, мид узбекистана, мид россии, центральная азия, видеоконференцсвязь