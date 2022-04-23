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https://uz.sputniknews.ru/20220423/v-tashkente-zonu-avtobusnyx-ostanovok-oboznachat-jeltymi-razmetkami-24158646.html
В Ташкенте зону автобусных остановок обозначат желтыми разметками
В Ташкенте зону автобусных остановок обозначат желтыми разметками
Такие меры предотвратят парковку автомобилей в неположенных местах и повысят безопасность дорожного движения.
2022-04-23T16:49+0500
2022-04-23T16:49+0500
общество
ташкент
остановки
автомобили
парковка
безопасность
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ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Зону перед автобусными остановками Ташкента начали отмечать ярко желтыми зигзагообразными разметками. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Разметку ярко желтого цвета нанесут на асфальт около наиболее загруженных остановок общественного транспорта в Ташкенте. По сообщению ведомства, эти меры помогут предотвратить парковку автомобилей в данной зоне, которые в итоге мешают проезду автобусов и маршруток, а также повысят безопасность дорожного движения.Такие линии уже нанесли перед общественными остановками в районе станции метро "Буюк ипак йули".
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ташкент, остановки, автомобили, парковка, безопасность

В Ташкенте зону автобусных остановок обозначат желтыми разметками

16:49 23.04.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровВозобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Такие меры предотвратят парковку автомобилей в неположенных местах и повысят безопасность дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Зону перед автобусными остановками Ташкента начали отмечать ярко желтыми зигзагообразными разметками. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Разметку ярко желтого цвета нанесут на асфальт около наиболее загруженных остановок общественного транспорта в Ташкенте. По сообщению ведомства, эти меры помогут предотвратить парковку автомобилей в данной зоне, которые в итоге мешают проезду автобусов и маршруток, а также повысят безопасность дорожного движения.
Такие линии уже нанесли перед общественными остановками в районе станции метро "Буюк ипак йули".
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