https://uz.sputniknews.ru/20220423/v-tashkente-zonu-avtobusnyx-ostanovok-oboznachat-jeltymi-razmetkami-24158646.html

В Ташкенте зону автобусных остановок обозначат желтыми разметками

В Ташкенте зону автобусных остановок обозначат желтыми разметками

Такие меры предотвратят парковку автомобилей в неположенных местах и повысят безопасность дорожного движения.

2022-04-23T16:49+0500

2022-04-23T16:49+0500

2022-04-23T16:49+0500

общество

ташкент

остановки

автомобили

парковка

безопасность

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ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Зону перед автобусными остановками Ташкента начали отмечать ярко желтыми зигзагообразными разметками. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Разметку ярко желтого цвета нанесут на асфальт около наиболее загруженных остановок общественного транспорта в Ташкенте. По сообщению ведомства, эти меры помогут предотвратить парковку автомобилей в данной зоне, которые в итоге мешают проезду автобусов и маршруток, а также повысят безопасность дорожного движения.Такие линии уже нанесли перед общественными остановками в районе станции метро "Буюк ипак йули".

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ташкент, остановки, автомобили, парковка, безопасность