https://uz.sputniknews.ru/20220423/vremya-ch-ekspert-ob-osvobojdenii-mariupolya-boyax-na-azovstali-i-ispytaniyax-sarmata-24159415.html

Время Ч: эксперт об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали" и испытаниях "Сармата"

Время Ч: эксперт об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали" и испытаниях "Сармата"

"Sputnik на русском" запускает новый проект "Время Ч"!

2022-04-23T18:09+0500

2022-04-23T18:09+0500

2022-04-23T18:09+0500

видео

эксперт

освобождение

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24159370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_358825be1a426a2849b428714c25018d.png

Мы будем обсуждать с военным обозревателем Александром Хроленко ход военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В этом выпуске поговорили об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали", моральном духе украинских военных, поставках Западом оружия ВСУ и об испытаниях "Сармата". Подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эксперт, освобождение, бои, видео