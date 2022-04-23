https://uz.sputniknews.ru/20220423/vremya-ch-ekspert-ob-osvobojdenii-mariupolya-boyax-na-azovstali-i-ispytaniyax-sarmata-24159415.html
Время Ч: эксперт об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали" и испытаниях "Сармата"
Время Ч: эксперт об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали" и испытаниях "Сармата"
"Sputnik на русском" запускает новый проект "Время Ч"!
2022-04-23T18:09+0500
2022-04-23T18:09+0500
2022-04-23T18:09+0500
видео
эксперт
освобождение
бои
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Мы будем обсуждать с военным обозревателем Александром Хроленко ход военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В этом выпуске поговорили об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали", моральном духе украинских военных, поставках Западом оружия ВСУ и об испытаниях "Сармата". Подробнее смотрите в нашем видео.
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эксперт, освобождение, бои, видео
Время Ч: эксперт об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали" и испытаниях "Сармата"
"Sputnik на русском" запускает новый проект "Время Ч"!
Мы будем обсуждать с военным обозревателем Александром Хроленко ход военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В этом выпуске поговорили об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали", моральном духе украинских военных, поставках Западом оружия ВСУ и об испытаниях "Сармата".
Подробнее смотрите в нашем видео.