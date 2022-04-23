https://uz.sputniknews.ru/20220423/yashil-makon---zelenoe-prostranstvo-24160979.html

Яшил макон - зеленое пространство

Яшил макон - зеленое пространство

О том, как проходит озеленение Узбекистана - читайте в нашей инфографике.

2022-04-23T21:08+0500

2022-04-23T21:08+0500

2022-04-23T21:08+0500

инфографика

узбекистан

озеленение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24160833_323:0:2031:961_1920x0_80_0_0_70e44abfff15161605569cd36ba5b1be.png

Яшил макон - это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.Планируется, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%Осенью прошлого года уже было высажено 58 млн саженцев. Нынешней весной планируют высадить еще 125 млн.Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, озеленение, инфографика