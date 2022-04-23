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Яшил макон - зеленое пространство
Яшил макон - зеленое пространство
О том, как проходит озеленение Узбекистана - читайте в нашей инфографике.
2022-04-23T21:08+0500
2022-04-23T21:08+0500
инфографика
узбекистан
озеленение
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Яшил макон - это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.Планируется, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%Осенью прошлого года уже было высажено 58 млн саженцев. Нынешней весной планируют высадить еще 125 млн.Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.
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узбекистан, озеленение, инфографика

Яшил макон - зеленое пространство

21:08 23.04.2022
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О том, как проходит озеленение Узбекистана - читайте в нашей инфографике.
Яшил макон - зеленое пространство (деск) - Sputnik Узбекистан
Яшил макон - зеленое пространство (деск) - Sputnik Узбекистан
Яшил макон - это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.
Планируется, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%
Осенью прошлого года уже было высажено 58 млн саженцев. Нынешней весной планируют высадить еще 125 млн.
Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.
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