Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220424/24161497.html
На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото
На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото
Эту кондитерскую знают, пожалуй, во всем мире. Ее создатель в свое время был довольно известным галеристом, пока не увлекся... десертами
2022-04-24T08:01+0500
2022-04-24T08:01+0500
фото
искусство
кондитер
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24161503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13c9b61039b4b53969d6e29494819a2e.jpg
Уолтер Муско, в прошлом успешный галерист и эксперт в области искусства, страстный поклонник высокой кухни и арт-гастрономии, шеф кондитерского дома Pasticceria Bompiani в Риме вновь порадовал поклонников и коллекционеров своего творчества новыми произведениями, сообщает Sputnik Казахстан.Новая коллекция его креативных пасхальных яиц в этом году посвящена теме "Voglio vederti danzare" (Я хочу увидеть, как ты танцуешь).На шоколадных шедеврах - реплики знаменитых картин и других произведений, вдохновлявшие мастера. Как в новой коллекции соединились две главные страсти кондитера и искусствоведа, смотрите на фото.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24161503_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_575cc5da432d29302a580d6a1f4fc3e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, искусство, кондитер, пасха

На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото

08:01 24.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Эту кондитерскую знают, пожалуй, во всем мире. Ее создатель в свое время был довольно известным галеристом, пока не увлекся... десертами
Уолтер Муско, в прошлом успешный галерист и эксперт в области искусства, страстный поклонник высокой кухни и арт-гастрономии, шеф кондитерского дома Pasticceria Bompiani в Риме вновь порадовал поклонников и коллекционеров своего творчества новыми произведениями, сообщает Sputnik Казахстан.

Новая коллекция его креативных пасхальных яиц в этом году посвящена теме "Voglio vederti danzare" (Я хочу увидеть, как ты танцуешь).
На шоколадных шедеврах - реплики знаменитых картин и других произведений, вдохновлявшие мастера.
Как в новой коллекции соединились две главные страсти кондитера и искусствоведа, смотрите на фото.
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Пасхальные шоколадные яйца, вдохновленные "Приключениями Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла, а также реплики на "Танец" Анри Матисса 1910 года и "Цветы" Линдси Кемп 1979 года.

Пасхальные шоколадные яйца, вдохновленные &quot;Приключениями Алисы в стране чудес&quot; Льюиса Кэрролла, а также реплики на &quot;Танец&quot; Анри Матисса 1910 года и &quot;Цветы&quot; Линдси Кемп 1979 года. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Пасхальные шоколадные яйца, вдохновленные "Приключениями Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла, а также реплики на "Танец" Анри Матисса 1910 года и "Цветы" Линдси Кемп 1979 года.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Клиенты, сидящие на террасе кондитерской Pasticceria Bompiani итальянского шеф-кондитера Уолтера Муско в Риме, где представлены пасхальные шоколадные творения, которые он создал по мотивам произведений искусства.

Клиенты, сидящие на террасе кондитерской Pasticceria Bompiani итальянского шеф-кондитера Уолтера Муско в Риме, где представлены пасхальные шоколадные творения, которые он создал по мотивам произведений искусства. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Клиенты, сидящие на террасе кондитерской Pasticceria Bompiani итальянского шеф-кондитера Уолтера Муско в Риме, где представлены пасхальные шоколадные творения, которые он создал по мотивам произведений искусства.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

На этом шоколадном яйце - авторская интерпретация картины "Этуаль" Эдгара Дега 1878 года (La ballerina solitaria) в исполнении Уолтера Муско.

На этом шоколадном яйце - авторская интерпретация картины &quot;Этуаль&quot; Эдгара Дега 1878 года (La ballerina solitaria) в исполнении Уолтера Муско. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

На этом шоколадном яйце - авторская интерпретация картины "Этуаль" Эдгара Дега 1878 года (La ballerina solitaria) в исполнении Уолтера Муско.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Эти немного пугающие шоколадные творения вдохновлены "Моими пластическими танцами" итальянского художника-футуриста Фортунато Деперо 1918 года.

Эти немного пугающие шоколадные творения вдохновлены &quot;Моими пластическими танцами&quot; итальянского художника-футуриста Фортунато Деперо 1918 года. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Эти немного пугающие шоколадные творения вдохновлены "Моими пластическими танцами" итальянского художника-футуриста Фортунато Деперо 1918 года.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

А здесь источником вдохновения послужил балет Вацлава Нижинского 1910 года "Шехерезада".

А здесь источником вдохновения послужил балет Вацлава Нижинского 1910 года &quot;Шехерезада&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

А здесь источником вдохновения послужил балет Вацлава Нижинского 1910 года "Шехерезада".

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Уолтер Муско и сам коллекционирует свои пасхальные работы - в его собрании насчитывается более трех десятков шоколадных шедевров.

Уолтер Муско и сам коллекционирует свои пасхальные работы - в его собрании насчитывается более трех десятков шоколадных шедевров. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Уолтер Муско и сам коллекционирует свои пасхальные работы - в его собрании насчитывается более трех десятков шоколадных шедевров.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Эти два произведения вдохновлены работами Марка Шагала "Танец" 1928 года (справа) и "Le Train Bleu" Шанель 1924 года.

Эти два произведения вдохновлены работами Марка Шагала &quot;Танец&quot; 1928 года (справа) и &quot;Le Train Bleu&quot; Шанель 1924 года. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Эти два произведения вдохновлены работами Марка Шагала "Танец" 1928 года (справа) и "Le Train Bleu" Шанель 1924 года.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0