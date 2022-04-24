На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото

Уолтер Муско, в прошлом успешный галерист и эксперт в области искусства, страстный поклонник высокой кухни и арт-гастрономии, шеф кондитерского дома Pasticceria Bompiani в Риме вновь порадовал поклонников и коллекционеров своего творчества новыми произведениями, сообщает Sputnik Казахстан.Новая коллекция его креативных пасхальных яиц в этом году посвящена теме "Voglio vederti danzare" (Я хочу увидеть, как ты танцуешь).На шоколадных шедеврах - реплики знаменитых картин и других произведений, вдохновлявшие мастера. Как в новой коллекции соединились две главные страсти кондитера и искусствоведа, смотрите на фото.
Эту кондитерскую знают, пожалуй, во всем мире. Ее создатель в свое время был довольно известным галеристом, пока не увлекся... десертами
Уолтер Муско, в прошлом успешный галерист и эксперт в области искусства, страстный поклонник высокой кухни и арт-гастрономии, шеф кондитерского дома Pasticceria Bompiani в Риме вновь порадовал поклонников и коллекционеров своего творчества новыми произведениями, сообщает Sputnik Казахстан.
Новая коллекция его креативных пасхальных яиц в этом году посвящена теме "Voglio vederti danzare" (Я хочу увидеть, как ты танцуешь).
На шоколадных шедеврах - реплики знаменитых картин и других произведений, вдохновлявшие мастера.
Как в новой коллекции соединились две главные страсти кондитера и искусствоведа, смотрите на фото.
Клиенты, сидящие на террасе кондитерской Pasticceria Bompiani итальянского шеф-кондитера Уолтера Муско в Риме, где представлены пасхальные шоколадные творения, которые он создал по мотивам произведений искусства.
Клиенты, сидящие на террасе кондитерской Pasticceria Bompiani итальянского шеф-кондитера Уолтера Муско в Риме, где представлены пасхальные шоколадные творения, которые он создал по мотивам произведений искусства.