https://uz.sputniknews.ru/20220424/24161497.html

На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото

На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото

Эту кондитерскую знают, пожалуй, во всем мире. Ее создатель в свое время был довольно известным галеристом, пока не увлекся... десертами

2022-04-24T08:01+0500

2022-04-24T08:01+0500

2022-04-24T08:01+0500

фото

искусство

кондитер

пасха

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Уолтер Муско, в прошлом успешный галерист и эксперт в области искусства, страстный поклонник высокой кухни и арт-гастрономии, шеф кондитерского дома Pasticceria Bompiani в Риме вновь порадовал поклонников и коллекционеров своего творчества новыми произведениями, сообщает Sputnik Казахстан.Новая коллекция его креативных пасхальных яиц в этом году посвящена теме "Voglio vederti danzare" (Я хочу увидеть, как ты танцуешь).На шоколадных шедеврах - реплики знаменитых картин и других произведений, вдохновлявшие мастера. Как в новой коллекции соединились две главные страсти кондитера и искусствоведа, смотрите на фото.

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фото, искусство, кондитер, пасха