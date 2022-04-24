https://uz.sputniknews.ru/20220424/24166855.html
Минтранс утвердил правила пользования ЖД переездами
Минтранс утвердил правила пользования ЖД переездами
В частности, правила оговаривают нормы использования самих железнодорожных переездов и пересекающих их дорог.
2022-04-24T13:41+0500
2022-04-24T13:41+0500
2022-04-24T13:41+0500
общество
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 25 апр –Sputnik. Министр транспорта утвердил правила пользования железнодорожными переездами, сообщает Ташкентское управление транспорта.Правила состоят из семи глав и пяти приложений. Цель указа – повысить безопасность на железнодорожного транспорта и предотвратить ДТП и техногенные угрозы.Правила учитывают требования международной практики и технические регламенты и включают в себя:Напомним, с 1 мая в Узбекистане вступают в силу и новые Правила дорожного движения. Изменения коснулись правил стоянки, проезда рядом со школами и детсадами, а также максимальной скорости в населенных пунктах.Читайте также: Утверждены новые ПДД: что изменится
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
железная дорога
Минтранс утвердил правила пользования ЖД переездами
В частности, правила оговаривают нормы использования самих железнодорожных переездов и пересекающих их дорог.
ТАШКЕНТ, 25 апр –Sputnik
. Министр транспорта утвердил правила пользования железнодорожными переездами, сообщает Ташкентское управление транспорта
.
Правила состоят из семи глав и пяти приложений. Цель указа – повысить безопасность на железнодорожного транспорта и предотвратить ДТП и техногенные угрозы.
Правила учитывают требования международной практики и технические регламенты и включают в себя:
нормы, связанные с осмотром, открытием и зкрытием железнодорожных переездов, определение их классификации и категорий;
требования к устройству, оборудованию и эксплуатации железнодорожных переездов;
требования к устройству, оборудованию, эксплуатации, содержанию и ремонту перекрестков, примыкающих к железнодорожным переездам и ведущих к ним автомобильных дорог;
требования к организации дежурства персонала на железнодорожных переездах.
Напомним, с 1 мая в Узбекистане вступают в силу и новые Правила дорожного движения. Изменения коснулись правил стоянки, проезда рядом со школами и детсадами, а также максимальной скорости в населенных пунктах.
Читайте также: Утверждены новые ПДД: что изменится