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Узбекистанские борцы взяли 8 медалей на Чемпионате Азии
Узбекистанские борцы взяли 8 медалей на Чемпионате Азии
"Серебро" завоевали Жалгасбай Бердимуратов и Рустам Ассакалов.
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спорт
вольная борьба
чемпионат азии
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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В монгольском Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по борьбе среди взрослых, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей на чемпионате Азии.Награды получили:Серебряные медали:Бронзовые медали:Читайте также: Узбекистанские гонщики завоевали "серебро" в Калининграде
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вольная борьба, чемпионат азии

Узбекистанские борцы взяли 8 медалей на Чемпионате Азии

19:50 24.04.2022 (обновлено: 19:56 24.04.2022)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИндийская спортсменка Маниша и узбекистанка Жасмина Иммаева на Чемпионате Азии по борьбе в Монголии
Индийская спортсменка Маниша и узбекистанка Жасмина Иммаева на Чемпионате Азии по борьбе в Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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"Серебро" завоевали Жалгасбай Бердимуратов и Рустам Ассакалов.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В монгольском Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по борьбе среди взрослых, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей на чемпионате Азии.
Награды получили:
Серебряные медали:
Весовая категория 87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (греко-римская борьба)
Весовая категория 97 кг: Рустам Ассакалов (греко-римская борьба)
Бронзовые медали:
Весовая категория 55 кг: Жасурбек Ортикбаев (греко-римская борьба)
Весовая категория 82 кг: Мухаммадкадир Расулов ​​(греко-римская борьба)
Весовая категория 130 кг: Моминжон Абдуллаев (греко-римская борьба)
Весовая категория 50 кг: Ясмина Иммаева (женская борьба)
Весовая категория 65 кг: Аббас Рахмонов (вольная борьба)
Весовая категория86 кг: Бобур Исламов (вольная борьба)
Читайте также: Узбекистанские гонщики завоевали "серебро" в Калининграде
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