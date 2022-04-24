https://uz.sputniknews.ru/20220424/24172993.html

Узбекистанские борцы взяли 8 медалей на Чемпионате Азии

Узбекистанские борцы взяли 8 медалей на Чемпионате Азии

"Серебро" завоевали Жалгасбай Бердимуратов и Рустам Ассакалов.

2022-04-24T19:50+0500

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спорт

вольная борьба

чемпионат азии

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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В монгольском Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по борьбе среди взрослых, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей на чемпионате Азии.Награды получили:Серебряные медали:Бронзовые медали:Читайте также: Узбекистанские гонщики завоевали "серебро" в Калининграде

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вольная борьба, чемпионат азии