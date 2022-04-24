Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника"

Подписаться на

Легендарный британский пароход "Титаник" затонул в апреле 1912 года. Его крушение до сих пор считается одним из самых загадочных и самых трагических происшествий в истории судоходства. Представляем вам фотоподборку вещей, уцелевших после крушения корабля.