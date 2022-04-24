Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника"

На этой скрипке в последние минуты "Титаника" играл Уэллес Хартли. Оркестр под руководством Хартли играл на палубе тонущего лайера, чтобы успокоить других пассажиров. Инструмент обнаружили вместе с телом Хартли через 10 дней после крушения.
На этой скрипке в последние минуты "Титаника" играл Уэллес Хартли. Оркестр под руководством Хартли играл на палубе тонущего лайера, чтобы успокоить других пассажиров. Инструмент обнаружили вместе с телом Хартли через 10 дней после крушения.
Кольцо с алмазами и сапфиром — часть большой коллекции драгоценностей с "Титаника", представленной на выставке в разных городах в честь 100-летней годовщины крушения.
Кольцо с алмазами и сапфиром — часть большой коллекции драгоценностей с "Титаника", представленной на выставке в разных городах в честь 100-летней годовщины крушения.
Исполнительный директор Romain Jerome Иван Арпа представляет часы Titanic-DNA, в состав которых вошли подлинные детали, обнаруженные на затонувшем лайнере.
Исполнительный директор Romain Jerome Иван Арпа представляет часы Titanic-DNA, в состав которых вошли подлинные детали, обнаруженные на затонувшем лайнере.
Страница книги, написанной пассажиркой "Титаника" Лаурой Мари Кобб.
Страница книги, написанной пассажиркой "Титаника" Лаурой Мари Кобб.
Часть золотого подсвечника, поднятого с затонувшего лайнера.
Часть золотого подсвечника, поднятого с затонувшего лайнера.
Спасательный жилет с "Титаника". В настоящее время сохранилось лишь шесть таких жилетов.
Спасательный жилет с "Титаника". В настоящее время сохранилось лишь шесть таких жилетов.
Банкноты, спасенные с лайнера.
Банкноты, спасенные с лайнера.
Две кружки с "Титаника".
Две кружки с "Титаника".
Трубка, принадлежавшая Уильяму Мердоку, офицеру с "Титаника". Мердок пытался спасти лайнер от столкновения с айсбергом.
Трубка, принадлежавшая Уильяму Мердоку, офицеру с "Титаника". Мердок пытался спасти лайнер от столкновения с айсбергом.
Страница нот с "Титаника".
Страница нот с "Титаника".
Бинокль с лайнера.
Бинокль с лайнера.
Деревянная дверная панель с обшивки каюты С-62 на "Титанике".
Деревянная дверная панель с обшивки каюты С-62 на "Титанике".