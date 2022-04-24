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Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника"
Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника"
Легендарный британский пароход "Титаник" затонул в апреле 1912 года. Представляем вам фотоподборку вещей, уцелевших в крушении корабля.
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фото
титаник
крушение
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фото, титаник, крушение

Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника"

22:00 24.04.2022 (обновлено: 03:23 25.04.2022)
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Легендарный британский пароход "Титаник" затонул в апреле 1912 года. Его крушение до сих пор считается одним из самых загадочных и самых трагических происшествий в истории судоходства. Представляем вам фотоподборку вещей, уцелевших после крушения корабля.
© AFP 2022 / Peter Muhly

На этой скрипке в последние минуты "Титаника" играл Уэллес Хартли. Оркестр под руководством Хартли играл на палубе тонущего лайера, чтобы успокоить других пассажиров. Инструмент обнаружили вместе с телом Хартли через 10 дней после крушения.

На этой скрипке в последние минуты &quot;Титаника&quot; играл Уэллес Хартли. Оркестр под руководством Хартли играл на палубе тонущего лайера, чтобы успокоить других пассажиров. Инструмент обнаружили вместе с телом Хартли через 10 дней после крушения. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Peter Muhly

На этой скрипке в последние минуты "Титаника" играл Уэллес Хартли. Оркестр под руководством Хартли играл на палубе тонущего лайера, чтобы успокоить других пассажиров. Инструмент обнаружили вместе с телом Хартли через 10 дней после крушения.

© AP Photo / Johnny Clark

Кольцо с алмазами и сапфиром — часть большой коллекции драгоценностей с "Титаника", представленной на выставке в разных городах в честь 100-летней годовщины крушения.

Кольцо с алмазами и сапфиром — часть большой коллекции драгоценностей с &quot;Титаника&quot;, представленной на выставке в разных городах в честь 100-летней годовщины крушения. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Johnny Clark

Кольцо с алмазами и сапфиром — часть большой коллекции драгоценностей с "Титаника", представленной на выставке в разных городах в честь 100-летней годовщины крушения.

© AFP 2022 / Olivier Morin

Исполнительный директор Romain Jerome Иван Арпа представляет часы Titanic-DNA, в состав которых вошли подлинные детали, обнаруженные на затонувшем лайнере.

Исполнительный директор Romain Jerome Иван Арпа представляет часы Titanic-DNA, в состав которых вошли подлинные детали, обнаруженные на затонувшем лайнере. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Olivier Morin

Исполнительный директор Romain Jerome Иван Арпа представляет часы Titanic-DNA, в состав которых вошли подлинные детали, обнаруженные на затонувшем лайнере.

© AFP 2022 / Timothy A. Clary

Страница книги, написанной пассажиркой "Титаника" Лаурой Мари Кобб.

Страница книги, написанной пассажиркой &quot;Титаника&quot; Лаурой Мари Кобб. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Timothy A. Clary

Страница книги, написанной пассажиркой "Титаника" Лаурой Мари Кобб.

© AFP 2022 / Mario Tama/Getty Images

Часть золотого подсвечника, поднятого с затонувшего лайнера.

Часть золотого подсвечника, поднятого с затонувшего лайнера. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2022 / Mario Tama/Getty Images

Часть золотого подсвечника, поднятого с затонувшего лайнера.

© AFP 2022 / Timothy А. Clary

Спасательный жилет с "Титаника". В настоящее время сохранилось лишь шесть таких жилетов.

Спасательный жилет с &quot;Титаника&quot;. В настоящее время сохранилось лишь шесть таких жилетов. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Timothy А. Clary

Спасательный жилет с "Титаника". В настоящее время сохранилось лишь шесть таких жилетов.

© AP Photo / Stanley Leary

Банкноты, спасенные с лайнера.

Банкноты, спасенные с лайнера. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AP Photo / Stanley Leary

Банкноты, спасенные с лайнера.

© AFP 2022 / Don Emmert

Две кружки с "Титаника".

Две кружки с &quot;Титаника&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Don Emmert

Две кружки с "Титаника".

© AP Photo / David Goldman

Трубка, принадлежавшая Уильяму Мердоку, офицеру с "Титаника". Мердок пытался спасти лайнер от столкновения с айсбергом.

Трубка, принадлежавшая Уильяму Мердоку, офицеру с &quot;Титаника&quot;. Мердок пытался спасти лайнер от столкновения с айсбергом. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / David Goldman

Трубка, принадлежавшая Уильяму Мердоку, офицеру с "Титаника". Мердок пытался спасти лайнер от столкновения с айсбергом.

© AP Photo / Stanley Leary

Страница нот с "Титаника".

Страница нот с &quot;Титаника&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Stanley Leary

Страница нот с "Титаника".

© AFP 2022 / Mario Tama / Getty Image

Бинокль с лайнера.

Бинокль с лайнера. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Mario Tama / Getty Image

Бинокль с лайнера.

© AFP 2022 / Emmanuel Dunand

Деревянная дверная панель с обшивки каюты С-62 на "Титанике".

Деревянная дверная панель с обшивки каюты С-62 на &quot;Титанике&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Emmanuel Dunand

Деревянная дверная панель с обшивки каюты С-62 на "Титанике".

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