https://uz.sputniknews.ru/20220424/chudo-v-pustyne-kak-rabotaet-zavod-gigant-uzbekistan-gtl---video-24152787.html

Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL - видео

Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL - видео

Завод Uzbekistan GTL открылся в конце прошлого года и уже успел стать сенсацией в мире промышленности. Предприятий, подобных новому узбекистанскому комплексу, всего четыре в мире.

2022-04-24T16:32+0500

2022-04-24T16:32+0500

2022-04-24T16:23+0500

видео

завод

uzbekistan gtl

инвестиции

технологии

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На открытие предприятия лично приезжал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.Также завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.На данный момент в стране всего два завода, которые производят дизельное топливо и керосин: Ферганский и Бухарский НПЗ. Запуск нового Uzbekistan GTL перекроет существующий в данное время дефицит.Наш корреспондент Sputnik посетил недавно открывшийся завод Uzbekistan GTL и узнал, чем именно так уникален этот комплекс, какие технологии используют, и для чего вообще нужен такой завод Узбекистану - ответы на эти вопросы ищите в нашем видео.

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завод, uzbekistan gtl, инвестиции, технологии, видео