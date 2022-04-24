https://uz.sputniknews.ru/20220424/ukrainskie-boeviki-izdevayutsya-nad-devushkoy-iz-lisichanska---video-24168915.html

Украинские боевики издеваются над девушкой из Лисичанска - видео

Украинские боевики издеваются над девушкой из Лисичанска - видео

Мирная жительница "провинилась" тем, что высказала в соцсетях пожелание скорее вернуться домой.

2022-04-24T15:32+0500

2022-04-24T15:32+0500

2022-04-24T15:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

боевики

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Украинские боевики продолжают запугивать мирных жителей, которые проявляют "недостаточно патриотичные" чувства.Девушку, которая в соцсетях пожаловалась, что очень хочет домой, угрожали облить зеленкой и заставили извиняться за свои слова.В социальных сетях появилось видео, как украинские боевики обсуждают "меры наказания" для недостаточно патриотичной девушки: "давай мы потом ее к столбу примотаем и зеленкой обольем", - предлагает один из них, а второй заставляет девушку повернуться лицом к камере и оскорбляет ее.Далее эта же девушка извиняется на камеру за то, что "наговорила слишком много лишнего".Сегодня же, в честь праздника Пасхи в официальном Twitter-канале Верховной рады появились фотографии гранат, раскрашенных под пасхальные яйца.Ранее в социальных сетях уже появлялись фотографии и видео мирных жителей, в том числе детей, которых украинские боевики приматывали скотчем к столбам и обливали зеленкой.

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украина, боевики