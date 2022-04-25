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Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы
Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели телефонный разговор.
2022-04-25T16:25+0500
2022-04-25T16:25+0500
2022-04-25T16:25+0500
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министр
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.В ближайшее время Мирзоян и Байрамов проведут встречу относительно комиссии по делимитации и приграничной безопасности.Известно, что министры также обсудили реализацию договоренностей, которые ранее были достигнуты президентами Армении и Азербайджана.Помимо этого, Мирзоян и Байрамов также переговорили на тему гуманитарных вопросов и подготовки мирных переговоров.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между двумя государствами.Также она подчеркнула, что предложенные Баку базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и ответная реакция Еревана призваны стать базой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному урегулированию.
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армения, азербайджан, делимитация, граница, комиссия, телефонный разговор, министры иностранных дел, министр
Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik.
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении
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В ближайшее время Мирзоян и Байрамов проведут встречу относительно комиссии по делимитации и приграничной безопасности.
Известно, что министры также обсудили реализацию договоренностей, которые ранее были достигнуты президентами Армении и Азербайджана.
Помимо этого, Мирзоян и Байрамов также переговорили на тему гуманитарных вопросов и подготовки мирных переговоров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между двумя государствами.
"Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", — цитирует Захарову пресс-служба МИД России.
Также она подчеркнула, что предложенные Баку базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и ответная реакция Еревана призваны стать базой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному урегулированию.